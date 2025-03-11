https://ria.ru/20250311/kadyrov-2004428484.html

Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"

Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" - РИА Новости, 11.03.2025

Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"

Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:50:00+03:00

2025-03-11T23:50:00+03:00

2025-03-11T23:50:00+03:00

россия

адам кадыров

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 11 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. "Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН "АХМАТ-Грозный" за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", - говорится в сообщении. Сообщается, что Адам Кадыров наградил сотрудников ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по республике медалями "Герой Чеченской Республики. Къонах". "Он отметил, что мужество и героизм бойцов чеченских спецподразделений неоднократно отмечались руководством страны и при выполнении оперативно-боевых задач они демонстрировали высокую исполнительность и эффективность", - говорится в сообщении пресс-службы. Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".

https://ria.ru/20250226/kadyrov-2001814118.html

https://ria.ru/20241005/adam_kadyrov-1976476176.html

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россия, адам кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)