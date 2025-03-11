Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"
Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" за помощь
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
"Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН "АХМАТ-Грозный" за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Адам Кадыров наградил сотрудников ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по республике медалями "Герой Чеченской Республики. Къонах".
"Он отметил, что мужество и героизм бойцов чеченских спецподразделений неоднократно отмечались руководством страны и при выполнении оперативно-боевых задач они демонстрировали высокую исполнительность и эффективность", - говорится в сообщении пресс-службы.
Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова.
Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
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