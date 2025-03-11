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Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" - РИА Новости, 11.03.2025
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23:50 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/kadyrov-2004428484.html
Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"
Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" - РИА Новости, 11.03.2025
Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"
Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:50:00+03:00
2025-03-11T23:50:00+03:00
россия
адам кадыров
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. "Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН "АХМАТ-Грозный" за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", - говорится в сообщении. Сообщается, что Адам Кадыров наградил сотрудников ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по республике медалями "Герой Чеченской Республики. Къонах". "Он отметил, что мужество и героизм бойцов чеченских спецподразделений неоднократно отмечались руководством страны и при выполнении оперативно-боевых задач они демонстрировали высокую исполнительность и эффективность", - говорится в сообщении пресс-службы. Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
https://ria.ru/20250226/kadyrov-2001814118.html
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россия, адам кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)
Россия, Адам Кадыров, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня)
Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"

Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" за помощь

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
"Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН "АХМАТ-Грозный" за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что Адам Кадыров наградил сотрудников ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по республике медалями "Герой Чеченской Республики. Къонах".
"Он отметил, что мужество и героизм бойцов чеченских спецподразделений неоднократно отмечались руководством страны и при выполнении оперативно-боевых задач они демонстрировали высокую исполнительность и эффективность", - говорится в сообщении пресс-службы.
Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова.
Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
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РоссияАдам КадыровОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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