https://ria.ru/20250311/jurist-2004208296.html

Юрист назвал растения, которые запрещено выращивать на дачах

Юрист назвал растения, которые запрещено выращивать на дачах - РИА Новости, 11.03.2025

Юрист назвал растения, которые запрещено выращивать на дачах

Гармалу обыкновенную, вьюнок с голубыми цветами, а также турбину щитковидную запрещено выращивать на дачных участках, за нарушение запрета россиянам может... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:18:00+03:00

2025-03-11T02:18:00+03:00

2025-03-11T02:18:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гармалу обыкновенную, вьюнок с голубыми цветами, а также турбину щитковидную запрещено выращивать на дачных участках, за нарушение запрета россиянам может грозить до восьми лет лишения свободы, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. "В числе запрещённых растений можно выделить мак снотворный (Papaver somniferum) и другие виды рода Papaver, которые содержат морфин и кодеин. Посадка даже небольшого количества таких растений может повлечь административную ответственность, а культивирование в крупном размере - уголовную. Ещё одно запрещённое растение - ипомея трёхцветная (Ipomoea tricolor), декоративный вьюнок с голубыми цветами. В его семенах содержатся психоактивные вещества, схожие по структуре с ЛСД, что стало основанием для запрета его выращивания в России. Также под ограничения попадает турбина щитковидная (Turbina corymbosa), содержащая алкалоиды эрголинового ряда, которые могут вызывать психоактивный эффект", - рассказал Русяев. Юрист напомнил, что запрещенные к выращиванию на дачных участках растения включены в список, установленный правительством РФ от 27 ноября 2010 года №934. Русяев добавил, что основанием для включения в такой перечень становится наличие в составе растений веществ, которые могут использоваться для изготовления запрещенных препаратов. Юрист перечислил и другие виды растений, выращивание которых может привести к административной или уголовной ответственности. "Гармала обыкновенная (Peganum harmala), известная также как могильник, запрещена к посадке с 2024 года. Её семена и корни содержат алкалоиды, которые могут использоваться в качестве компонентов психотропных веществ. Аналогичный статус имеет мимоза хостилис (Mimosa hostilis) - кустарник с мощной корневой системой, содержащий психоактивные соединения. Запрещены и некоторые виды шалфея, в частности шалфей предсказателей (Salvia divinorum), так как его листья обладают выраженным галлюциногенным эффектом", - добавил Русяев. Юрист предупредил, что незнание запрещенных к выращиванию растений не освобождает граждан от ответственности. Он пояснил, что ждет дачников за нарушение ограничения. "Ответственность за нарушение запрета варьируется в зависимости от количества обнаруженных растений. При небольшом количестве может последовать административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток (статья 10.5.1 КоАП РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Если же на участке будет найдено десять и более растений, это уже квалифицируется как крупный размер, и нарушитель может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). В этом случае предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. Если выявленный размер будет признан особо крупным, наказание может достигать восьми лет лишения свободы", - объяснил Русяев. Он обратил внимание на то, что присутствие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранителей. В то же время Русяев добавил, что имеют значение обстоятельства появление такого растения на даче. В частности, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в виде сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Но намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности, предупредил юрист. "Чтобы избежать проблем, рекомендуется тщательно проверять перечень запрещённых растений перед посадкой и при необходимости консультироваться со специалистами. Вопросы правоприменения в данной сфере остаются предметом внимания как садоводов, так и правоохранительных органов, поэтому лучше заранее исключить риски, чем сталкиваться с юридическими последствиями", - порекомендовал Русяев.

https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html

https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html

https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия