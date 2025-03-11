https://ria.ru/20250311/islamov-2004364874.html
Назначен новый статс-секретарь — замминистра энергетики
Назначен новый статс-секретарь — замминистра энергетики - РИА Новости, 11.03.2025
Назначен новый статс-секретарь — замминистра энергетики
Бывший заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов назначен новым статс-секретарем - замминистра энергетики России, сообщило... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:43:00+03:00
2025-03-11T16:43:00+03:00
2025-03-11T16:44:00+03:00
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кемерово
михаил мишустин
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
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госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов назначен новым статс-секретарем - замминистра энергетики России, сообщило Минэнерго РФ. "Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Дмитрий Исламов назначен статс-секретарем - заместителем министра энергетики Российской Федерации... До своего назначения Дмитрий Исламов занимал должность заместителя председателя комитета Государственной думы по энергетике", - говорится в сообщении. В новой должности он будет координировать деятельность департамента угольной промышленности, а также выполнять ряд иных полномочий, уточнили в министерстве. Ранее угольную отрасль в Минэнерго курировал Сергей Мочальников, арестованный по делу о ликвидации нерентабельных шахт и освобожденный от должности замминистра в феврале 2025 года. Кроме того, к Исламову перейдет функционал Анастасии Бондаренко, которая с 2018 по март 2025 года занимала пост статс-секретаря - замминистра энергетики. В зоне ее ответственности находились вопросы законопроектной деятельности и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в ТЭК, а также контрольно-ревизионной деятельности. Исламов родился в 1977 году в Кемерово. Участвовал в создании Кузбасского технопарка, кластера "Комплексная переработка угля и техногенных отходов", разработке программы развития горнолыжного курорта Шерегеш. В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии "Единая Россия". С сентября 2021 года занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике.
https://ria.ru/20250310/putin-2004165190.html
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политика, россия, кемерово, михаил мишустин, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), анастасия бондаренко, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), единая россия
Политика, Россия, Кемерово, Михаил Мишустин, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Анастасия Бондаренко, Госдума РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Единая Россия
Назначен новый статс-секретарь — замминистра энергетики
Дмитрия Исламова назначили новым статс-секретарем — замминистра энергетики