Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/iran-2004204255.html
Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг
Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг - РИА Новости, 11.03.2025
Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг
Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T00:54:00+03:00
2025-03-11T00:54:00+03:00
в мире
ирак
иран
сша
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет противостоять незаконным действиям США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х в ответ на принятое американской администрацией решение, касающееся энергетики Ирака. Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на представителей госдепартамента США, что Белый дом не продлил 120-дневное исключение, которое позволяло Ираку рассчитываться с Ираном за поставки природного газа и электричества. В настоящее время Ирак страдает от нехватки природного газа для производства электроэнергии, что приводит к периодическим отключениям и массовым протестам. "Достоин крайнего сожаления тот факт, что администрация США решила сделать мишенью невинных иракцев, пытаясь лишить их доступа к таким базовым (бытовым - ред.) услугам, как электричество, особенно в преддверии наступления жарких месяцев года", - написал Аракчи. Министр подчеркнул, что Иран поддерживает иракский народ и остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет "противостоять незаконным действиям США". Днем ранее официальное Иракское новостное агентство со ссылкой на пресс-секретаря правительства Басима аль-Авади сообщило, что правительство Ирака подготовило различные сценарии в связи с возможным прекращением поставок природного газа из Ирана по решению новой администрации Белого дома. Глава финансового комитета в парламенте Ирака Атуан аль-Атуани заявлял, что прекращение поставок иранского газа в Ирак после того, как администрация США не продлила разрешение на необходимые для этого банковские операции, приведет к катастрофическим последствиям для системы электроснабжения Ирака уже летом этого года. Министерство электроэнергетики Ирака в октябре подписало соглашение с Туркменией по своповым поставкам природного газа через территорию Ирана, однако о начале поставок с тех пор объявлено не было. Пресс-секретарь правительства также отметил, что к 2028 году Ирак планирует достичь стадии самообеспечения энергией и не будет нуждаться в импорте газа из-за рубежа. Санкции, введенные США против Ирана, включают в себя запрет на реализацию банковских операций с Исламской Республикой и наложение вторичных санкций на иностранные банки, осуществляющие транзакции с Тегераном. В марте 2023 года США пролонгировали частичное освобождение Ирака от санкций, разрешив ему выплатить Ирану 500 миллионов долларов в счет оплаты долга за поставки газа и электроэнергии.
https://ria.ru/20250310/iran-2004073853.html
https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html
https://ria.ru/20250307/iran-2003558199.html
ирак
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, иран, сша, аббас аракчи
В мире, Ирак, Иран, США, Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг

Аракчи: США сделали мишенью невинных иракцев, лишив их иранского электричества

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет противостоять незаконным действиям США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х в ответ на принятое американской администрацией решение, касающееся энергетики Ирака.
Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на представителей госдепартамента США, что Белый дом не продлил 120-дневное исключение, которое позволяло Ираку рассчитываться с Ираном за поставки природного газа и электричества. В настоящее время Ирак страдает от нехватки природного газа для производства электроэнергии, что приводит к периодическим отключениям и массовым протестам.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье
Вчера, 13:13
"Достоин крайнего сожаления тот факт, что администрация США решила сделать мишенью невинных иракцев, пытаясь лишить их доступа к таким базовым (бытовым - ред.) услугам, как электричество, особенно в преддверии наступления жарких месяцев года", - написал Аракчи.
Министр подчеркнул, что Иран поддерживает иракский народ и остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет "противостоять незаконным действиям США".
Днем ранее официальное Иракское новостное агентство со ссылкой на пресс-секретаря правительства Басима аль-Авади сообщило, что правительство Ирака подготовило различные сценарии в связи с возможным прекращением поставок природного газа из Ирана по решению новой администрации Белого дома.
Глава финансового комитета в парламенте Ирака Атуан аль-Атуани заявлял, что прекращение поставок иранского газа в Ирак после того, как администрация США не продлила разрешение на необходимые для этого банковские операции, приведет к катастрофическим последствиям для системы электроснабжения Ирака уже летом этого года.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы
7 марта, 19:47
Министерство электроэнергетики Ирака в октябре подписало соглашение с Туркменией по своповым поставкам природного газа через территорию Ирана, однако о начале поставок с тех пор объявлено не было.
Пресс-секретарь правительства также отметил, что к 2028 году Ирак планирует достичь стадии самообеспечения энергией и не будет нуждаться в импорте газа из-за рубежа.
Санкции, введенные США против Ирана, включают в себя запрет на реализацию банковских операций с Исламской Республикой и наложение вторичных санкций на иностранные банки, осуществляющие транзакции с Тегераном. В марте 2023 года США пролонгировали частичное освобождение Ирака от санкций, разрешив ему выплатить Ирану 500 миллионов долларов в счет оплаты долга за поставки газа и электроэнергии.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Гросси рассказал про итоги развития ядерной программы Ирана
7 марта, 09:56
 
В миреИракИранСШААббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала