https://ria.ru/20250311/iran-2004204255.html

Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг

Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг - РИА Новости, 11.03.2025

Глава МИД Ирана обвинил США в желании лишить иракцев бытовых услуг

Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T00:54:00+03:00

2025-03-11T00:54:00+03:00

2025-03-11T00:54:00+03:00

в мире

ирак

иран

сша

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет противостоять незаконным действиям США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х в ответ на принятое американской администрацией решение, касающееся энергетики Ирака. Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на представителей госдепартамента США, что Белый дом не продлил 120-дневное исключение, которое позволяло Ираку рассчитываться с Ираном за поставки природного газа и электричества. В настоящее время Ирак страдает от нехватки природного газа для производства электроэнергии, что приводит к периодическим отключениям и массовым протестам. "Достоин крайнего сожаления тот факт, что администрация США решила сделать мишенью невинных иракцев, пытаясь лишить их доступа к таким базовым (бытовым - ред.) услугам, как электричество, особенно в преддверии наступления жарких месяцев года", - написал Аракчи. Министр подчеркнул, что Иран поддерживает иракский народ и остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет "противостоять незаконным действиям США". Днем ранее официальное Иракское новостное агентство со ссылкой на пресс-секретаря правительства Басима аль-Авади сообщило, что правительство Ирака подготовило различные сценарии в связи с возможным прекращением поставок природного газа из Ирана по решению новой администрации Белого дома. Глава финансового комитета в парламенте Ирака Атуан аль-Атуани заявлял, что прекращение поставок иранского газа в Ирак после того, как администрация США не продлила разрешение на необходимые для этого банковские операции, приведет к катастрофическим последствиям для системы электроснабжения Ирака уже летом этого года. Министерство электроэнергетики Ирака в октябре подписало соглашение с Туркменией по своповым поставкам природного газа через территорию Ирана, однако о начале поставок с тех пор объявлено не было. Пресс-секретарь правительства также отметил, что к 2028 году Ирак планирует достичь стадии самообеспечения энергией и не будет нуждаться в импорте газа из-за рубежа. Санкции, введенные США против Ирана, включают в себя запрет на реализацию банковских операций с Исламской Республикой и наложение вторичных санкций на иностранные банки, осуществляющие транзакции с Тегераном. В марте 2023 года США пролонгировали частичное освобождение Ирака от санкций, разрешив ему выплатить Ирану 500 миллионов долларов в счет оплаты долга за поставки газа и электроэнергии.

https://ria.ru/20250310/iran-2004073853.html

https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html

https://ria.ru/20250307/iran-2003558199.html

ирак

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, иран, сша, аббас аракчи