https://ria.ru/20250311/gretsiya-2004203791.html

Греческий депутат повредил несколько экспонатов скандальной выставки

Греческий депутат повредил несколько экспонатов скандальной выставки - РИА Новости, 11.03.2025

Греческий депутат повредил несколько экспонатов скандальной выставки

Депутат парламента Греции от крайне правой партии "Ники" ("Победа") Никос Пападопулос повредил несколько экспонатов скандальной выставки в Национальной... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T00:48:00+03:00

2025-03-11T00:48:00+03:00

2025-03-11T00:48:00+03:00

ника

парламент греции

в мире

греция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985782363_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_214391c0e9be4b6295177308989541b5.jpg

АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Депутат парламента Греции от крайне правой партии "Ники" ("Победа") Никос Пападопулос повредил несколько экспонатов скандальной выставки в Национальной картинной галерее, оскорбляющих, по его словам, Богородицу, сообщил телеканал ERTNews. Полиция задержала депутата, но затем освободила его. "Депутат совершил акт вандализма на выставке, посчитав ее кощунственной. Депутат устроил погром в Национальной галерее, разбив защитное стекло и пытаясь удалить изображения, утверждая, что они "оскорбляют религию", - говорится в сообщении телеканала. Пападопулос разместил в своем аккаунте в соцсети Х ссылку на статью об инциденте под заголовком "Суматоха в Национальной галерее из-за кощунства над нашей Богоматерью". Национальная картинная галерея, музей Александра Суцоса, в своем заявлении сообщила, что депутат "при содействии другого лица" напал на четыре произведения искусства Христофороса Кацадиотиса с названиями "Икона 1-я", "Икона 16-я", "Икона 17-я", "Святой Христофор". "Работы экспонируются в рамках программы "Промежуточное пространство" на выставке "Соблазн странностей". Вышеупомянутые лица силой оторвали их (работы) от стены и бросили на пол, в результате чего они разбились", - говорится в заявлении. Совет директоров галереи после срочного заседания заявил, что поддерживает утвержденную художественную программу музея, обеспечивая диалог между различными тенденциями, течениями и художественными мнениями, и безоговорочно осуждает любой акт вандализма, насилия и цензуры, нарушающий гарантированную конституцией свободу художественного выражения. Галерея была временно закрыта. Депутат был задержан полицией и через несколько часов освобожден, против него будет возбуждено дело о мелком правонарушении, которое будет передано в парламент, сообщает ERTNews. Сам Пападопулос в беседе с телеканалом Star заявил, что не собирался повреждать картины, но и не хотел, чтобы они висели и были видны детям, и сообщил, что инцидент произошел, когда он был в состоянии "религиозного возмущения". "Там были три оскверненные иконы, которые я вынул из витрины. Две упали, и их стекло разбилось. У меня не было желания портить эти знаменитые произведения искусства, но оставлять их висеть на стене, чтобы их видели наши дети, конечно, нельзя", - сказал депутат. Ранее депутат обратился в министерство культуры по поводу проведении этой выставки, на что получил ответ от министра Лины Мендони, что минкультуры никогда не выносит суждений об искусстве, сообщил ERTNews. Также депутат сообщил, что отправил письмо руководству Национальной галереи, в котором выразил свои негативные чувства по поводу проведения выставки, заявив, что она оскорбляет христианскую веру и чувства православных христиан. Несколько партий осудили инцидент. Так, партия "Ники" заявила, что ее принцип заключается в том, что перед лицом актов богохульства всегда надо выражать свое мнение "в институциональных рамках". Ранее партия "Ники" предложила вернуть уголовное наказание за богохульство.

https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html

https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942936486.html

https://ria.ru/20250302/afiny-2002553746.html

https://ria.ru/20250129/niderlandy-1996207647.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ника, парламент греции, в мире, греция