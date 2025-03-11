https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004348018.html

Журналисты со всего мира прибыли в Гренландию для освещения выборов

Журналисты со всего мира прибыли в Гренландию для освещения выборов - РИА Новости, 11.03.2025

Журналисты со всего мира прибыли в Гренландию для освещения выборов

Десятки журналистов со всего мира, от Японии до России и Ближнего Востока, приехали освещать парламентские выборы в Гренландии в столице острова Нуук, передаёт... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:40:00+03:00

2025-03-11T15:40:00+03:00

2025-03-11T15:40:00+03:00

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Десятки журналистов со всего мира, от Японии до России и Ближнего Востока, приехали освещать парламентские выборы в Гренландии в столице острова Нуук, передаёт корреспондент РИА Новости с единственного избирательного участка в городе. Журналисты с камерами и микрофонами все время ходят между рядами избирателей в спортзале столицы Нуук, который служит единственным избирательным участком на местных парламентских выборах. Большинство вопросов задают на английском языке журналисты из Японии для СМИ Nikkei, журналисты с Ближнего Востока для СМИ Arabic TV или для французского информагентства Франс Пресс. Мэрия Нуука, которая занималась организацией этих выборов, разрешает журналистам работать без ограничений на самом избирательном участке, просто прося не снимать тех, кто отказывается. Этот беспрецедентный интерес журналистов к выборам на острове вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о его желании интегрировать Гренландию в состав США. Однако эти парламентские выборы не касаются этой темы, поскольку вопрос независимости острова от Дании находится в центре дебатов. Тем не менее, местные избиратели сообщают всем журналистам, что сделают свой выбор с учетом местных, а не международных проблем. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром 12 марта. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250311/grenlandija-2004346014.html

https://ria.ru/20250310/premer-2004084706.html

https://ria.ru/20250310/zaharova-2004192663.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп