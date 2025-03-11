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В Госдуме назвали атаку дронов ВСУ на Москву военным преступлением
В Госдуме назвали атаку дронов ВСУ на Москву военным преступлением - РИА Новости, 11.03.2025
В Госдуме назвали атаку дронов ВСУ на Москву военным преступлением
Массированная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье - это военное преступление, за которое "верхушке Украины" придется ответить на военном суде, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:40:00+03:00
2025-03-11T10:40:00+03:00
2025-03-11T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье - это военное преступление, за которое "верхушке Украины" придется ответить на военном суде, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 74 беспилотников, летевших на столицу. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА. "Это (массированная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье - ред.) – военное преступление, за которое верхушке Украины придется ответить. И у нас есть четкий план: победа, а затем суд над теми, кто отдавал приказы и кто запускал дроны в наших города. Я бы вообще военно-полевые суды для таких случаев учредил, чтобы никаких поблажек террористам не было", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что характерной чертой киевского режима, которая заметна на протяжении всего времени проведения СВО, являются акты терроризма против мирного населения. По его словам, ВСУ в зоне боевых действий ничего сделать не в силах, терпят поражение за поражением, поэтому и пытаются "отыграться" за ее пределами, "направляя беспилотники на мирные российские города". В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004216184.html
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москва, московская область (подмосковье), украина, сергей собянин, вооруженные силы украины, госдума рф, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Украина, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Госдуме назвали атаку дронов ВСУ на Москву военным преступлением
Колунов: атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье является военным преступлением