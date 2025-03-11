https://ria.ru/20250311/gosduma-2004259348.html

В Госдуме предложили пересмотреть финансирование проектов Андреасяна

В Госдуме предложили пересмотреть финансирование проектов Андреасяна - РИА Новости, 11.03.2025

В Госдуме предложили пересмотреть финансирование проектов Андреасяна

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:35:00+03:00

2025-03-11T10:35:00+03:00

2025-03-11T11:27:00+03:00

шоубиз

сарик андреасян

андрей тарковский

шон бейкер

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна", - сказано в обращении. В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов - в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов - в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей. В обращении Гусев отметил, что особую обеспокоенность вызывает поведение режиссера, так как недавно в московском киноколледже Андреасян, выступая перед студентами, допустил некорректные высказывания в адрес режиссера Андрея Тарковского, чье творчество является достоянием российской и мировой культуры. По словам депутата Госдумы, во время разговора с будущими кинематографистами Андреасян использовал нецензурную лексику, и подобное поведение не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку. Парламентарий считает, что заявления режиссера могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи, а также на репутации отечественного кино. "И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы", - сказал Гусев РИА Новости. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео с перепалкой во время общения режиссера со студентами московского киноколледжа после вопроса про фильм Шона Бейкера "Анора": Андреасян заявил, что ненавидит режиссера Андрея Тарковского и авторское кино. Сам режиссер, комментируя в своем Telegram-канале этот инцидент, заявил, что не отказывается от высказанного мнения и считает необходимой реформу в российских киновузах.

https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html

https://ria.ru/20250305/andreasyan-2003305023.html

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сарик андреасян, андрей тарковский, шон бейкер, общество