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Шеремет отметил нерешительность Маска в вопросе отключения ВСУ от Starlink
Шеремет отметил нерешительность Маска в вопросе отключения ВСУ от Starlink - РИА Новости, 11.03.2025
Шеремет отметил нерешительность Маска в вопросе отключения ВСУ от Starlink
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что нерешительность американского предпринимателя Илона Маска по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:20:00+03:00
2025-03-11T10:20:00+03:00
2025-03-11T10:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что нерешительность американского предпринимателя Илона Маска по отключению Украины от системы спутникового интернета Starlink приводит к вседозволенности ВСУ и трагедиям среди мирного населения. Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "Нерешительность Маска по Starlink приводит к вседозволенности ВСУ, трагическим последствиям и гибели мирного гражданского населения", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, к сожалению, Starlink украинские войска использует не на полях сражений, а для ударов по мирным городам, жителям и гражданской инфраструктуре, не имеющей ничего общего с военным назначением. "Тем самым они удовлетворяют свою кровавую террористическую сущность в попытке запугивания населения и реализации своих грязных политических интриг. Таким образом они разрушают все мирные инициативы и делают Илона Маска своим соучастником, который зарабатывает грязные деньги на крови невинных жертв", - сказал депутат.
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в мире, михаил шеремет, илон маск, украина, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Илон Маск, Украина, Госдума РФ
Шеремет отметил нерешительность Маска в вопросе отключения ВСУ от Starlink
Депутат Шеремет: нерешительность Маска приводит к вседозволенности ВСУ