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В Госдуме назвали массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву террором
В Госдуме назвали массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву террором - РИА Новости, 11.03.2025
В Госдуме назвали массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву террором
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал террором массированную атаку дронов ВСУ на Москву. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:56:00+03:00
2025-03-11T08:56:00+03:00
2025-03-11T08:56:00+03:00
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госдума рф
атака беспилотников на москву и подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал террором массированную атаку дронов ВСУ на Москву. Сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Была повреждена кровля дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. "Киев ошибочно считает, что Москва - это болевая точка Россия и если на нее нажать, то можно улучшить переговорный фон. Киевский режим почему-то думает, что террор в отношении мирных москвичей будет рычагом влияния на российскую политику", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Москва - это символ и гордость России, в которой живут такие же россияне, которые сейчас выбивают врага из Курской области, и запугивать их бесполезно. "Наша столица пережила в разные годы страшные теракты, видала немало горя, но нацистов били, бьём и будем бить. А те рыдающие в Киеве политики видимо забыли, что Москва слезам не верит", - сказал депутат.
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москва, россия, курская область, дмитрий белик, сергей собянин, госдума рф, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Россия, Курская область, Дмитрий Белик, Сергей Собянин, Госдума РФ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Госдуме назвали массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву террором
Депутат Госдумы Белик назвал массированную атаку дронов ВСУ на Москву террором