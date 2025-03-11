https://ria.ru/20250311/gosduma-2004228718.html
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта - РИА Новости, 11.03.2025
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта
Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:32:00+03:00
2025-03-11T08:32:00+03:00
2025-03-11T08:32:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется - ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что "ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца". Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
https://ria.ru/20250227/kredity-2001896381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта
Володин: ГД рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта