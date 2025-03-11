https://ria.ru/20250311/gosduma-2004228718.html

Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта

Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта - РИА Новости, 11.03.2025

Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта

Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:32:00+03:00

2025-03-11T08:32:00+03:00

2025-03-11T08:32:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется - ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что "ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца". Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.

https://ria.ru/20250227/kredity-2001896381.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф