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Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта - РИА Новости, 11.03.2025
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08:32 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004228718.html
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта - РИА Новости, 11.03.2025
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта
Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:32:00+03:00
2025-03-11T08:32:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется - ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что "ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца". Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта

Володин: ГД рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется - ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что "ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца".
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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