https://ria.ru/20250311/germaniya-2004249672.html

В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы

В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы - РИА Новости, 11.03.2025

В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы

В Франкфурте-на-Майне начался масштабный фентаниловый кризис, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:59:00+03:00

2025-03-11T09:59:00+03:00

2025-03-11T09:59:00+03:00

в мире

германия

франкфурт-на-майне

bild

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Франкфурте-на-Майне начался масштабный фентаниловый кризис, пишет немецкое издание Bild."Неужели Франкфурт-на-Майне становится отправной точкой для опиоидного кризиса и в Германии? Наркополитика города, похоже, полностью вышла из-под контроля", — говорится в материале.Как указал обозреватель, в городе, согласно результатам тестов, более половины героиновых наркоманов уже начали употреблять опасное вещество фентанил."Высокий уровень потребления фентанила стал полной неожиданностью для властей. Всего год назад они говорили о едва заметных результатах", — отметил автор публикации.Фентанил – это мощный синтетический опиоид, запрещенный к открытой продаже. Человек может погибнуть даже от незначительной дозы препарата. Используется он, как правило, внутривенно в больницах для лечения тяжелобольных пациентов с сильными болями.

https://ria.ru/20230114/germaniya-1844867374.html

германия

франкфурт-на-майне

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в мире, германия, франкфурт-на-майне, bild