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В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы - РИА Новости, 11.03.2025
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09:59 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/germaniya-2004249672.html
В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы
В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы - РИА Новости, 11.03.2025
В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы
В Франкфурте-на-Майне начался масштабный фентаниловый кризис, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:59:00+03:00
2025-03-11T09:59:00+03:00
в мире
германия
франкфурт-на-майне
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Франкфурте-на-Майне начался масштабный фентаниловый кризис, пишет немецкое издание Bild."Неужели Франкфурт-на-Майне становится отправной точкой для опиоидного кризиса и в Германии? Наркополитика города, похоже, полностью вышла из-под контроля", — говорится в материале.Как указал обозреватель, в городе, согласно результатам тестов, более половины героиновых наркоманов уже начали употреблять опасное вещество фентанил."Высокий уровень потребления фентанила стал полной неожиданностью для властей. Всего год назад они говорили о едва заметных результатах", — отметил автор публикации.Фентанил – это мощный синтетический опиоид, запрещенный к открытой продаже. Человек может погибнуть даже от незначительной дозы препарата. Используется он, как правило, внутривенно в больницах для лечения тяжелобольных пациентов с сильными болями.
https://ria.ru/20230114/germaniya-1844867374.html
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в мире, германия, франкфурт-на-майне, bild
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне, Bild
В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы

Bild: в немецком Франкфурте начался масштабный фентаниловый кризис

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Франкфурте-на-Майне начался масштабный фентаниловый кризис, пишет немецкое издание Bild.
«
"Неужели Франкфурт-на-Майне становится отправной точкой для опиоидного кризиса и в Германии? Наркополитика города, похоже, полностью вышла из-под контроля", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, в городе, согласно результатам тестов, более половины героиновых наркоманов уже начали употреблять опасное вещество фентанил.
«
"Высокий уровень потребления фентанила стал полной неожиданностью для властей. Всего год назад они говорили о едва заметных результатах", — отметил автор публикации.
Фентанил – это мощный синтетический опиоид, запрещенный к открытой продаже. Человек может погибнуть даже от незначительной дозы препарата. Используется он, как правило, внутривенно в больницах для лечения тяжелобольных пациентов с сильными болями.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране
14 января 2023, 16:41
 
В миреГерманияФранкфурт-на-МайнеBild
 
 
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