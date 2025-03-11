https://ria.ru/20250311/genprokuror-2004246760.html

Генпрокурор поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим регионам

Генпрокурор поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим регионам - РИА Новости, 11.03.2025

Генпрокурор поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим регионам

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам установить контроль за оказанием помощи регионам, пострадавшим во вторник от атаки украинских... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:49:00+03:00

2025-03-11T09:49:00+03:00

2025-03-11T09:50:00+03:00

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам установить контроль за оказанием помощи регионам, пострадавшим во вторник от атаки украинских беспилотников, сообщает Генпрокуратура. "По поручению Игоря Краснова в регионах, которые подверглись атаке киевского режима, прокуроры обеспечивают контроль за соблюдением прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, оценкой поврежденного имущества, восстановлением жилья и документов, а также вопросы, связанные с надлежащим функционированием объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией 10 регионов России, сообщили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф