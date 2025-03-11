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Гаглоева выписали из больницы - РИА Новости, 11.03.2025
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09:29 11.03.2025 (обновлено: 09:37 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/gagloev-2004240412.html
Гаглоева выписали из больницы
Гаглоева выписали из больницы - РИА Новости, 11.03.2025
Гаглоева выписали из больницы
Президента Южной Осетии Гаглоева сегодня выписали из больницы Владикавказа, он продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением, сообщает глава Северной... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:29:00+03:00
2025-03-11T09:37:00+03:00
южная осетия
владикавказ
алан гаглоев
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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Президента Южной Осетии Гаглоева сегодня выписали из больницы Владикавказа, он продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Президента Южной Осетии Алана Гаглоева сегодня выписали из Республиканской клинической больницы. Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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южная осетия, владикавказ, алан гаглоев
Южная Осетия, Владикавказ, Алан Гаглоев
Гаглоева выписали из больницы

Меняйло: Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Sputnik / Наталья Айриян
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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Президента Южной Осетии Гаглоева сегодня выписали из больницы Владикавказа, он продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Президента Южной Осетии Алана Гаглоева сегодня выписали из Республиканской клинической больницы. Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
 
Южная ОсетияВладикавказАлан Гаглоев
 
 
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