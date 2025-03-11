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Гаглоева выписали из больницы

Гаглоева выписали из больницы - РИА Новости, 11.03.2025

Гаглоева выписали из больницы

Президента Южной Осетии Гаглоева сегодня выписали из больницы Владикавказа, он продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением, сообщает глава Северной... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:29:00+03:00

2025-03-11T09:29:00+03:00

2025-03-11T09:37:00+03:00

южная осетия

владикавказ

алан гаглоев

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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Президента Южной Осетии Гаглоева сегодня выписали из больницы Владикавказа, он продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Президента Южной Осетии Алана Гаглоева сегодня выписали из Республиканской клинической больницы. Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

южная осетия

владикавказ

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2025

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южная осетия, владикавказ, алан гаглоев