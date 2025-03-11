https://ria.ru/20250311/fsb-2004288797.html
На жителя Магадана, планировавшего воевать против ВС России, завели дело
На жителя Магадана, планировавшего воевать против ВС России, завели дело - РИА Новости, 11.03.2025
На жителя Магадана, планировавшего воевать против ВС России, завели дело
Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего жителя Магадана, вступившего в запрещенную в России украинскую организацию для участия в боевых действиях... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:18:00+03:00
2025-03-11T12:18:00+03:00
2025-03-11T12:18:00+03:00
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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего жителя Магадана, вступившего в запрещенную в России украинскую организацию для участия в боевых действиях против ВС РФ, сообщила пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "В ходе проведения УФСБ России по Магаданской области оперативно-розыскных мероприятий установлен житель региона, 2006 года рождения, вступивший в запрещенную в России украинскую организацию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на преступление, а именно участие в деятельности террористической организации", за совершение которого может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html
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россия, магадан, магаданская область, общество
Россия, Магадан, Магаданская область, Общество
На жителя Магадана, планировавшего воевать против ВС России, завели дело
ФСБ: на жителя Магадана, планировавшего воевать против ВС России, завели дело