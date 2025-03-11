https://ria.ru/20250311/fridman-2004296840.html
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА
Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:02:00+03:00
2025-03-11T13:02:00+03:00
2025-03-11T13:02:00+03:00
в мире
москва
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995109003_60:0:888:466_1920x0_80_0_0_87faf7104fcba5c2d027c127f5c83da3.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, по всей стране - более 330. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, включая троих детей, сообщил Минздрав РФ. Возбуждено дело по статье "теракт". "Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь", - написал Фридман в соцсети X. Блогер отметил, что он в порядке. Однако, по его мнению, атаки "не являются действиями двух сторон, продвигающих мир". В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995109003_164:0:785:466_1920x0_80_0_0_edf77e27647cbaf044f5ac546a8c8f9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА
Блогер Фридман заявил, что находится в Москве вблизи места атаки БПЛА