https://ria.ru/20250311/fridman-2004296840.html

Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА

Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА

Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:02:00+03:00

2025-03-11T13:02:00+03:00

2025-03-11T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, по всей стране - более 330. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, включая троих детей, сообщил Минздрав РФ. Возбуждено дело по статье "теракт". "Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь", - написал Фридман в соцсети X. Блогер отметил, что он в порядке. Однако, по его мнению, атаки "не являются действиями двух сторон, продвигающих мир". В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html

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