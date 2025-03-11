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Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
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13:02 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/fridman-2004296840.html
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА
Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:02:00+03:00
2025-03-11T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, по всей стране - более 330. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, включая троих детей, сообщил Минздрав РФ. Возбуждено дело по статье "теракт". "Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь", - написал Фридман в соцсети X. Блогер отметил, что он в порядке. Однако, по его мнению, атаки "не являются действиями двух сторон, продвигающих мир". В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.
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в мире, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Находящийся в Москве американский блогер оказался вблизи места атаки БПЛА

Блогер Фридман заявил, что находится в Москве вблизи места атаки БПЛА

© Lex Fridman/YouTubeЛекс Фридман
Лекс Фридман - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Lex Fridman/YouTube
Лекс Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки украинских дронов.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, по всей стране - более 330. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, включая троих детей, сообщил Минздрав РФ. Возбуждено дело по статье "теракт".
"Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь", - написал Фридман в соцсети X.
Блогер отметил, что он в порядке. Однако, по его мнению, атаки "не являются действиями двух сторон, продвигающих мир".
В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.
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