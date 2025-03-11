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Франция потеряла влияние на международной арене, заявила Ле Пен - РИА Новости, 11.03.2025
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23:34 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/frantsija-2004427562.html
Франция потеряла влияние на международной арене, заявила Ле Пен
Франция потеряла влияние на международной арене, заявила Ле Пен - РИА Новости, 11.03.2025
Франция потеряла влияние на международной арене, заявила Ле Пен
Франция полностью утратила свое влияние на международной арене, мир на Украине решается между Россией и США в отсутствие ЕС, и в погоне за этим утраченным... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:34:00+03:00
2025-03-11T23:34:00+03:00
в мире
россия
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эммануэль макрон
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дональд туск
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Франция полностью утратила свое влияние на международной арене, мир на Украине решается между Россией и США в отсутствие ЕС, и в погоне за этим утраченным влиянием президент Франции Эммануэль Макрон использует все более воинственную риторику, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "Трагедия в том, что США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров. Это колоссальная потеря влияния, в особенности, для Франции, которая потеряла его в гораздо большем масштабе, чем другие страны ЕС", - сказал Ле Пен на пресс-конференции после посещения АЭС Фламанвиль, трансляцию вело издание Figaro. Она обвинила Макрона в дешевой "теледипломатии" и в том, что он "играет на страхах" французов. "Он видит, что это влияние ускользает от нее (Франции - ред.), начинает использовать очень серьезные слова, воинственную риторику, так как это дает ощущение, что она имеет своё место и служит чему-то", - отметила политик. По мнению Ле Пен, "военной угрозы" со стороны РФ, о которой заявляет Макрон, "не существует". Ле Пен также отметила, что ее партия не будет голосовать в поддержку резолюции об увеличении помощи Украине, которую рассмотрят в парламенте в среду. По ее словам, она "категорически против" вступления Украины в ЕС, что также фигурирует в тексте, так как это "станет смертью французских фермеров". Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html
https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, марин ле пен, дональд туск, евросоюз, нато
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО
Франция потеряла влияние на международной арене, заявила Ле Пен

Ле Пен: Франция полностью утратила свое влияние, мир на Украине решается без ЕС

© AP Photo / Francois MoriФранцузский политик Марин Ле Пен
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Francois Mori
Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Франция полностью утратила свое влияние на международной арене, мир на Украине решается между Россией и США в отсутствие ЕС, и в погоне за этим утраченным влиянием президент Франции Эммануэль Макрон использует все более воинственную риторику, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
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"Трагедия в том, что США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров. Это колоссальная потеря влияния, в особенности, для Франции, которая потеряла его в гораздо большем масштабе, чем другие страны ЕС", - сказал Ле Пен на пресс-конференции после посещения АЭС Фламанвиль, трансляцию вело издание Figaro.
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Она обвинила Макрона в дешевой "теледипломатии" и в том, что он "играет на страхах" французов.
"Он видит, что это влияние ускользает от нее (Франции - ред.), начинает использовать очень серьезные слова, воинственную риторику, так как это дает ощущение, что она имеет своё место и служит чему-то", - отметила политик.
По мнению Ле Пен, "военной угрозы" со стороны РФ, о которой заявляет Макрон, "не существует".
Ле Пен также отметила, что ее партия не будет голосовать в поддержку резолюции об увеличении помощи Украине, которую рассмотрят в парламенте в среду. По ее словам, она "категорически против" вступления Украины в ЕС, что также фигурирует в тексте, так как это "станет смертью французских фермеров".
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Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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