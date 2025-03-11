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Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания - РИА Новости, 11.03.2025
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09:44 11.03.2025 (обновлено: 09:53 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/filippiny-2004244527.html
Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания
Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания - РИА Новости, 11.03.2025
Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания
Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте, задержанный в аэропорту Манилы, заявил, что выступает против своего задержания, особенно, если его проводят власти,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:44:00+03:00
2025-03-11T09:53:00+03:00
в мире
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манила
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте, задержанный в аэропорту Манилы, заявил, что выступает против своего задержания, особенно, если его проводят власти, связанные с западными державами, сообщает издание Philippine Star со ссылкой на видео со словами политика. Утром во вторник Дутерте был задержан в аэропорту Манилы "за преступления против человечности" по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Как пишет издание, в предоставленном СМИ видео Дутерте заявил, что "отказывается быть задержанным, особенно со стороны официальных лиц, связанных с западными державами". "Вам придется меня просто убить", - заявил экс-президент, обращаясь к чиновникам. В понедельник Дутерте, обвиняемый в совершении преступлений в ходе своей антинаркотической кампании, заявил, что согласится отправиться в тюрьму в случае выдачи ордера на арест МУС. Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте. В общей сложности Родриго Дутерте находился у власти более 30 лет. Из них более 20 лет, с 1988 по 2016 год, он провел на посту главы одного из крупнейших филиппинских городов Давао. После этого Дутерте был избран на должность президента Филиппин, которую занимал до 2022 года, и после окончания президентских полномочий обещал уйти из политики.
https://ria.ru/20250123/ssha-1995088380.html
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в мире, филиппины, манила, гаага, родриго дутерте, международный уголовный суд, интерпол
В мире, Филиппины, Манила, Гаага, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд, Интерпол
Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания

Экс-президент Филиппин Дутерте заявил, что выступает против своего задержания

© AP Photo / Aaron FavilaФилиппинский президент Родриго Дутерте
Филиппинский президент Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппинский президент Родриго Дутерте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте, задержанный в аэропорту Манилы, заявил, что выступает против своего задержания, особенно, если его проводят власти, связанные с западными державами, сообщает издание Philippine Star со ссылкой на видео со словами политика.
Утром во вторник Дутерте был задержан в аэропорту Манилы "за преступления против человечности" по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
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Как пишет издание, в предоставленном СМИ видео Дутерте заявил, что "отказывается быть задержанным, особенно со стороны официальных лиц, связанных с западными державами".
"Вам придется меня просто убить", - заявил экс-президент, обращаясь к чиновникам.
В понедельник Дутерте, обвиняемый в совершении преступлений в ходе своей антинаркотической кампании, заявил, что согласится отправиться в тюрьму в случае выдачи ордера на арест МУС.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
В общей сложности Родриго Дутерте находился у власти более 30 лет. Из них более 20 лет, с 1988 по 2016 год, он провел на посту главы одного из крупнейших филиппинских городов Давао. После этого Дутерте был избран на должность президента Филиппин, которую занимал до 2022 года, и после окончания президентских полномочий обещал уйти из политики.
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