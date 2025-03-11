На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35
ВВС Украины: переданные Киеву F-16 не могут соревноваться с российскими Су-35
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35, признал представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
«
"Сегодня F-16, которые у нас есть от партнеров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве.. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 - довольно новый самолет… Требуется комплексный подход из наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар было бы идеально... Ну и также бортовой РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса "воздух-воздух", - приводит комментарий Игната украинское издание Новости.LIVE.
В начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.