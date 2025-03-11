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На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35 - РИА Новости, 11.03.2025
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16:37 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html
На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35
На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35 - РИА Новости, 11.03.2025
На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35
Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35, признал представитель командования украинских... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:37:00+03:00
2025-03-11T16:37:00+03:00
технологии
украина
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нидерланды
метте фредериксен
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нато
f-16
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35, признал представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат. &quot;Сегодня F-16, которые у нас есть от партнеров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве.. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 - довольно новый самолет… Требуется комплексный подход из наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар было бы идеально... Ну и также бортовой РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса &quot;воздух-воздух&quot;, - приводит комментарий Игната украинское издание Новости.LIVE.В начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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технологии, украина, россия, нидерланды, метте фредериксен, сергей лавров, нато, f-16, су-35
Технологии, Украина, Россия, Нидерланды, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Су-35
На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35

ВВС Украины: переданные Киеву F-16 не могут соревноваться с российскими Су-35

© РИА Новости / Александр КовалевИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35, признал представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
«

"Сегодня F-16, которые у нас есть от партнеров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве.. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 - довольно новый самолет… Требуется комплексный подход из наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар было бы идеально... Ну и также бортовой РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса "воздух-воздух", - приводит комментарий Игната украинское издание Новости.LIVE.

В начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Бельгия планирует поставить Украине истребители F-16, готовые к бою
6 марта, 15:55
 
ТехнологииУкраинаРоссияНидерландыМетте ФредериксенСергей ЛавровНАТОF-16Су-35
 
 
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