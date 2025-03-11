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В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России
В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России - РИА Новости, 11.03.2025
В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы планирует сорвать продление санкций против России, пишет Euractiv. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:02:00+03:00
2025-03-11T06:02:00+03:00
2025-03-11T06:02:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы планирует сорвать продление санкций против России, пишет Euractiv."Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт частично придержал огонь, чтобы сохранить боеприпасы для большого сражения на следующей неделе — важнейшего решения о продлении пакета санкций ЕС", — отмечает издание.По его данным, на саммите в четверг лидеры Европейского Союза просто обходили Венгрию, которая отказалась подписать заявление, которое поддержали все остальные лидеры Европейского Союза. Будапешт при этом не казался слишком обеспокоенным, говорится в материале."Но такой подход Орбана может быть больше связан с тем фактом, что на собрании не было принято никаких фактических решений. Следующий саммит, намеченный на 20 марта, может оказаться более трудоемким",— предполагает автор.После визита в Вашингтон на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает ответа на письмо, которое Венгрия направила главному дипломату Европейского Союза Кае Каллас по поводу газовой ссоры его страны с Украиной, прежде чем рассматривать вопрос о продлении рестрикций.Венгрия и Словакия недовольны решением Украины прекратить транзит газа из России в ЕС. Переговоры под председательством Европейской комиссии до сих пор не увенчались успехом.
https://ria.ru/20250307/orban-2003526144.html
https://ria.ru/20250308/orban-2003827365.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, кайя каллас, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Кайя Каллас, Евросоюз
В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России
Euractiv: Орбан будет срывать продление санкций против России