https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html

Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет

Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет - РИА Новости, 11.03.2025

Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет

Европейские страны, включая членов ЕС и Великобританию, почти сравнялись с общей суммой американской военной помощи Украине, но им потребуется до семи лет,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T03:54:00+03:00

2025-03-11T03:54:00+03:00

2025-03-11T03:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Европейские страны, включая членов ЕС и Великобританию, почти сравнялись с общей суммой американской военной помощи Украине, но им потребуется до семи лет, чтобы обеспечить аналогичный уровень поставок критически важных вооружений – систем HIMARS и ракет-перехватчиков Patriot, следует из общедоступных данных, которые изучило РИА Новости. Представитель министерства обороны США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине неделю назад. Решение администрации президента Дональда Трампа вызвало споры, сможет ли Европа восполнить пробел и поддержать военную поддержку Киева. Согласно последним данным Кильского института мировой экономики, по состоянию на февраль Европа предоставила Украине 67 миллиардов долларов в качестве военной помощи, что почти соответствует общей сумме США 69 миллиардов долларов. Хотя европейские страны сравнялись с США по объему военной помощи, разрыв заключается в способности поставлять боеприпасы и критические системы поддержки, такие как современные ракеты-перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты управляемых реактивных систем залпового огня. Ракеты-перехватчики для Patriot Например, Германия, крупнейший европейский донор, выделила 12,6 миллиарда евро на военную помощь Украине, свидетельствуют данные Кильского института. При этом значительная часть средств, около 4,8 миллиарда евро, или 38%, была направлена на закупку основных систем ПВО, включая 24 ЗРК Iris-T и три батареи Patriot. По последним данным министерства обороны Германии, с февраля 2022 года Берлин предоставил Украине 328 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Для сравнения, США поставили Украине не менее 847 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) стоимостью около 3,26 миллиарда долларов, согласно проведенному РИА Новости анализу бюджетных отчетов Пентагона. Учитывая, что США поставили на Украину в два раза больше ракет-перехватчиков Patriot, чем Германия, Берлину может потребоваться более семи лет, чтобы сравняться с американскими поставками. Хотя Германия начала строительство завода по производству ракет Patriot в декабре 2024 года, поставки начнутся только в 2027 году. В два раза больше артиллерийских снарядовВ то время как общее количество гаубиц, переданных европейскими странами, почти сравнялось с американским, количество артиллерийских снарядов, предоставленных Европой, было гораздо меньше, чем у США. Бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель признал в ноябре, что в 2024 году Евросоюз поставил Украине 980 тысяч артиллерийских снарядов. Маловероятно, что ЕС значительно увеличит поставки артиллерийских снарядов в Украину в первые два месяца 2025 года из-за существующих узких мест в производстве. Для сравнения, США поставили Украине более 3 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более 1 миллиона 105-миллметровых снарядов и более 400 тысяч 152-миллиметровых снарядов. Хотя программа ЕС по боеприпасам направлена на увеличение ежегодного производства артснарядов до 2 миллионов к концу 2025 года, в лучшем случае Европе потребуется не менее года, чтобы заполнить брешь, оставленную США. Ракеты для HIMARS Кроме того, хотя многие европейские страны поставили Украине множество ракетных установок, включая системы, подобные высокомобильной ракетной системе HIMARS, большинство из них по-прежнему полагаются на американского оборонного подрядчика Lockheed Martin в поставках боеприпасов, известных как ракеты GMLRS, необходимые для этих систем вооружения. Согласно бюджетным отчетам армии США, в 2023 финансовом году США выделили 1,39 миллиарда долларов в качестве чрезвычайного финансирования для замены ракет GMLRS, переданных Украине. При средней цене около 150 тысяч долларов за единицу, это финансирование, вероятно, обеспечило Украине более 9,2 тысячи ракет GMLRS на этот период. Аналогичным образом, бюджет армии США на ракеты GMLRS на 2024 финансовый год вырос с 886 миллионов долларов до 1,4 миллиарда долларов. Дополнительное финансирование в размере 514 миллионов долларов предполагает, что в 2024 финансовом году США направят на Украину не менее 3427 ракет GMLRS. Таким образом, общее количество ракет GMLRS, отправленных США Украине, превысит 12,9 тысячи единиц. Этот масштаб помощи, необходимый для обеспечения эффективности HIMARS, является уровнем поддержки, который европейским странам будет трудно превзойти. Поскольку в мировом производстве ракет GMLRS доминирует компания Lockheed Martin, любые дополнительные поставки этих ракет на Украину из Европы будут осуществляться через американские внешние военные продажи. Сможет ли Европа восполнить пробел в поставках ракет GMLRS, зависит от того, разрешат ли США европейским странам закупать их от имени Украины. Согласно ежегодным бюджетным отчетам армии США, до эскалации конфликта на Украине в 2022 году объем иностранных военных продаж ракет GMLRS составлял менее 2 тысяч в год. При таких темпах экспорта Европе потребуется не менее шести лет, чтобы заместить более чем 12 тысяч ракет GMLRS, которые США отправили на Украину за последние три года.

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https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, европа, дональд трамп, жозеп боррель, евросоюз, lockheed martin , министерство обороны сша, в мире