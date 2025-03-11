https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004229328.html
Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга
Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга - РИА Новости, 11.03.2025
Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга
Вылет минимум четырех рейсов в Москву задерживается из Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:38:00+03:00
2025-03-11T08:38:00+03:00
2025-03-11T08:38:00+03:00
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андрей воробьев
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домодедово (аэропорт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Вылет минимум четырех рейсов в Москву задерживается из Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Рейс "Аэрофлота" в Шереметьево, который должен был вылететь в 6.30 мск, задержан до 8.50 мск. Два рейса "Уральских авиалиний" в Домодедово со временем вылета по расписанию в 4.50 мск и 7.30 мск задержаны на три часа 40 минут и на один час 20 минут соответственно. Еще один рейс "Аэрофлота" в Шереметьево с 5.00 мск перенесен на 10 часов – на 15.00 мск. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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москва, московская область (подмосковье), екатеринбург, сергей собянин, андрей воробьев, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэрофлот, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Екатеринбург, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Аэрофлот, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга
Вылет минимум четырех рейсов в Москву задерживается из аэропорта Екатеринбурга