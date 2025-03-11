https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004229328.html

Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга

Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга - РИА Новости, 11.03.2025

Задерживается вылет четырех рейсов в Москву из Екатеринбурга

Вылет минимум четырех рейсов в Москву задерживается из Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:38:00+03:00

2025-03-11T08:38:00+03:00

2025-03-11T08:38:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

екатеринбург

сергей собянин

андрей воробьев

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

аэрофлот

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Вылет минимум четырех рейсов в Москву задерживается из Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Рейс "Аэрофлота" в Шереметьево, который должен был вылететь в 6.30 мск, задержан до 8.50 мск. Два рейса "Уральских авиалиний" в Домодедово со временем вылета по расписанию в 4.50 мск и 7.30 мск задержаны на три часа 40 минут и на один час 20 минут соответственно. Еще один рейс "Аэрофлота" в Шереметьево с 5.00 мск перенесен на 10 часов – на 15.00 мск. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20250311/vladivostok-2004208987.html

москва

московская область (подмосковье)

екатеринбург

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