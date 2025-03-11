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Ефимов: участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 11.03.2025
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14:22 11.03.2025 (обновлено: 14:23 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/efimov-2004249495.html
Ефимов: участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 11.03.2025
Ефимов: участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют в рамках КРТ
Часть бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ, проект планировки уже утвердили, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:22:00+03:00
2025-03-11T14:23:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ, проект планировки уже утвердили, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На части бывшей промзоны "Котляково" в Южном административном округе назначенный городом оператор в течение семи лет с момента принятия решения о КРТ возведет современное пространство с жильем для целей программы реновации, общественными и социальными объектами. Всего здесь планируется построить 210,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе. Также здесь откроют сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Благодаря проекту в Москве дополнительно создадут 1,2 тысячи рабочих мест, в проект вложат 65,2 миллиарда рублей.Сам участок расположен на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара, недалеко от платформы Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что общая площадь жилых домов для целей программы реновации, которые построят на территории, составит 165,3 тысячи "квадратов". На придомовой территории откроют спортивные и детские площадки. Кроме того, для жителей построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его площадь составит 17,9 тысячи квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве и реконструкции дорог по КРТ.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: в московском районе Царицыно по КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ, проект планировки уже утвердили, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На части бывшей промзоны "Котляково" в Южном административном округе назначенный городом оператор в течение семи лет с момента принятия решения о КРТ возведет современное пространство с жильем для целей программы реновации, общественными и социальными объектами. Всего здесь планируется построить 210,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе. Также здесь откроют сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Благодаря проекту в Москве дополнительно создадут 1,2 тысячи рабочих мест, в проект вложат 65,2 миллиарда рублей.
Сам участок расположен на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара, недалеко от платформы Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что общая площадь жилых домов для целей программы реновации, которые построят на территории, составит 165,3 тысячи "квадратов". На придомовой территории откроют спортивные и детские площадки. Кроме того, для жителей построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его площадь составит 17,9 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве и реконструкции дорог по КРТ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМаксим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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