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Бывшего президента Филиппин во вторник вечером отправят в Гаагу - РИА Новости, 11.03.2025
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17:51 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/duterte-2004382502.html
Бывшего президента Филиппин во вторник вечером отправят в Гаагу
Бывшего президента Филиппин во вторник вечером отправят в Гаагу - РИА Новости, 11.03.2025
Бывшего президента Филиппин во вторник вечером отправят в Гаагу
Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте во вторник вечером отправят в Гаагу, где он предстанет перед Международным уголовным судом, сообщила дочь экс-лидера РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:51:00+03:00
2025-03-11T17:51:00+03:00
в мире
филиппины
гаага
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родриго дутерте
международный уголовный суд
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте во вторник вечером отправят в Гаагу, где он предстанет перед Международным уголовным судом, сообщила дочь экс-лидера Сара Дутерте, занимающая должность вице-президента страны. "С того момента, когда бывшего президента Родриго Дутерте задержали сегодня утром, он не был доставлен в какой-либо компетентный судебный орган для защиты своих прав... Пока я пишу это, его насильно отправляют в Гаагу сегодня вечером", - заявила Сара Дутерте в распространенном в соцсетях заявлении. По ее словам, задержание бывшего президента Филиппин является "вопиющим посягательством на наш суверенитет и оскорблением каждого филиппинца, который верит в независимость нашей страны". По данным местных СМИ, экс-лидер республики уже доставлен на самолет, который в скором времени вылетит в Нидерланды. Ранее пресс-служба офиса президента Филиппин сообщала, что во вторник утром сразу после прибытия из Гонконга в Манилу бывший глава страны Родриго Дутерте был задержан по ордеру МУС за преступления против человечности. Сотрудники Национальной полиции Филиппин поместили его под стражу. На данный момент экс-лидер республики находится на авиабазе Вилламор в городе Пасай, расположенном к югу от Манилы. Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также с теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало Международному уголовного суду в Гааге повод начать расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
https://ria.ru/20250311/filippiny-2004244527.html
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в мире, филиппины, гаага, манила, родриго дутерте, международный уголовный суд, интерпол
В мире, Филиппины, Гаага, Манила, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд, Интерпол
Бывшего президента Филиппин во вторник вечером отправят в Гаагу

Экс-президента Филиппин Родриго Дутерте во вторник вечером отправят в Гаагу

© Getty Images / Handout photo by Senator Christopher GoРодриго Дутерте на авиабазе Вилламор в Маниле после задержания
Родриго Дутерте на авиабазе Вилламор в Маниле после задержания - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Handout photo by Senator Christopher Go
Родриго Дутерте на авиабазе Вилламор в Маниле после задержания. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте во вторник вечером отправят в Гаагу, где он предстанет перед Международным уголовным судом, сообщила дочь экс-лидера Сара Дутерте, занимающая должность вице-президента страны.
«
"С того момента, когда бывшего президента Родриго Дутерте задержали сегодня утром, он не был доставлен в какой-либо компетентный судебный орган для защиты своих прав... Пока я пишу это, его насильно отправляют в Гаагу сегодня вечером", - заявила Сара Дутерте в распространенном в соцсетях заявлении.
Филиппинский президент Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания
Вчера, 09:44
По ее словам, задержание бывшего президента Филиппин является "вопиющим посягательством на наш суверенитет и оскорблением каждого филиппинца, который верит в независимость нашей страны".
По данным местных СМИ, экс-лидер республики уже доставлен на самолет, который в скором времени вылетит в Нидерланды.
Ранее пресс-служба офиса президента Филиппин сообщала, что во вторник утром сразу после прибытия из Гонконга в Манилу бывший глава страны Родриго Дутерте был задержан по ордеру МУС за преступления против человечности. Сотрудники Национальной полиции Филиппин поместили его под стражу. На данный момент экс-лидер республики находится на авиабазе Вилламор в городе Пасай, расположенном к югу от Манилы.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также с теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало Международному уголовного суду в Гааге повод начать расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
Родриго Дутерте на авиабазе Вилламор в Маниле после задержания. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В аэропорту Манилы задержали Родриго Дутерте
Вчера, 06:56
 
В миреФилиппиныГаагаМанилаРодриго ДутертеМеждународный уголовный судИнтерпол
 
 
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