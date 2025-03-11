Рейтинг@Mail.ru
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/drony-2004251673.html
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 11.03.2025
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:05:00+03:00
2025-03-11T10:05:00+03:00
москва
владимир рогов
сергей собянин
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004248454_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_6a19717d85c9e02312a7d0ff30542dd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ссылаясь на оперативную информацию, заявил, что массированная атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА. "Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ атаковали Москву различными видами ударных дронов. "Задача врага была перегрузить наше ПВО, но наши защитники неба отработали на высшем уровне, не допустив масштабных разрушений", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004248454_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_055939fb3df402dcd339044cb38d5da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир рогов, сергей собянин, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Москва, Владимир Рогов, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов

Рогов: атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ссылаясь на оперативную информацию, заявил, что массированная атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
"Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ атаковали Москву различными видами ударных дронов.
"Задача врага была перегрузить наше ПВО, но наши защитники неба отработали на высшем уровне, не допустив масштабных разрушений", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На Западе выступили с радикальным призывом после заявления Зеленского
Вчера, 11:01
 
МоскваВладимир РоговСергей СобянинВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала