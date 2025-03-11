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Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 11.03.2025
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:05:00+03:00
2025-03-11T10:05:00+03:00
2025-03-11T10:05:00+03:00
москва
владимир рогов
сергей собянин
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ссылаясь на оперативную информацию, заявил, что массированная атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА. "Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ атаковали Москву различными видами ударных дронов. "Задача врага была перегрузить наше ПВО, но наши защитники неба отработали на высшем уровне, не допустив масштабных разрушений", - сказал Рогов.
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москва, владимир рогов, сергей собянин, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Москва, Владимир Рогов, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины, заявил Рогов
Рогов: атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ссылаясь на оперативную информацию, заявил, что массированная атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
"Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ атаковали Москву различными видами ударных дронов.
"Задача врага была перегрузить наше ПВО, но наши защитники неба отработали на высшем уровне, не допустив масштабных разрушений", - сказал Рогов.