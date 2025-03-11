https://ria.ru/20250311/dron-2004324431.html

Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ

Киевский режим перед переговорами с США нанес массированный удар беспилотниками по объектам в России, чтобы доказать свою способность продолжать боевые... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:38:00+03:00

2025-03-11T14:38:00+03:00

2025-03-11T17:08:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим перед переговорами с США нанес массированный удар беспилотниками по объектам в России, чтобы доказать свою способность продолжать боевые действия, сообщили в российском Минобороны."Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Там добавили, что бойцы ПВО и средства РЭБ сорвали планы противника."Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", — уточнили в министерстве.Также средства ПВО сбили:В Минобороны добавили, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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россия, киев, курская аэс