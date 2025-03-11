Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 11.03.2025 (обновлено: 17:08 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/dron-2004324431.html
Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ
Киевский режим перед переговорами с США нанес массированный удар беспилотниками по объектам в России, чтобы доказать свою способность продолжать боевые... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:38:00+03:00
2025-03-11T17:08:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
киев
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим перед переговорами с США нанес массированный удар беспилотниками по объектам в России, чтобы доказать свою способность продолжать боевые действия, сообщили в российском Минобороны.&quot;Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов&quot;, — отметили в ведомстве.Там добавили, что бойцы ПВО и средства РЭБ сорвали планы противника."Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", — уточнили в министерстве.Также средства ПВО сбили:В Минобороны добавили, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004241967.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, курская аэс
Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Курская АЭС
Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ

МО: Украина атаковала дронами Россию перед встречей с США для демонстрации силы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим перед переговорами с США нанес массированный удар беспилотниками по объектам в России, чтобы доказать свою способность продолжать боевые действия, сообщили в российском Минобороны.
«

"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
Там добавили, что бойцы ПВО и средства РЭБ сорвали планы противника.
"Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", — уточнили в министерстве.
Также средства ПВО сбили:
  • две американские управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США;
  • реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства.
В Минобороны добавили, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Американские танки Abrams - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
BI: у ВСУ начались проблемы с танками Abrams
Вчера, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала