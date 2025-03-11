Минобороны сообщило об уничтожении 343 дронов ВСУ
МО: Украина атаковала дронами Россию перед встречей с США для демонстрации силы
Командный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим перед переговорами с США нанес массированный удар беспилотниками по объектам в России, чтобы доказать свою способность продолжать боевые действия, сообщили в российском Минобороны.
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"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что бойцы ПВО и средства РЭБ сорвали планы противника.
"Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", — уточнили в министерстве.
Также средства ПВО сбили:
- две американские управляемые авиационные бомбы JDAM;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США;
- реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства.
В Минобороны добавили, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
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