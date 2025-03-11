Во Внуково и Домодедово сняли ограничения
Росавиация: во Внуково, Жуковском и Домодедово сняли ограничения
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также Нижнего Новгорода и Ярославля в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
"По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.40. В целях обеспечения безопасности полетов изменения в расписании коснулись порядка 60-ти рейсов, 18 были перенаправлены на запасные аэродромы", - рассказали во "Внуково".
Там добавили, что с 10.19 ограничения на полеты сняты. Для возобновления работы аэровокзального комплекса в штатном режиме задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов.
В "Домодедово" рассказали, что "в 10.21 аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями делает все возможное для скорейшего устранения сбоя в расписании".
"В 10:21 возобновили работу в штатном режиме. Задержек на вылет нет", - рассказали РИА Новости в "Жуковском".
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.