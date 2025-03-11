Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково и Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 11.03.2025 (обновлено: 10:49 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004258574.html
Во Внуково и Домодедово сняли ограничения
Во Внуково и Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
Во Внуково и Домодедово сняли ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также Нижнего Новгорода и Ярославля в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:32:00+03:00
2025-03-11T10:49:00+03:00
нижний новгород
домодедово (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сергей собянин
ярославль
москва
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также Нижнего Новгорода и Ярославля в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация."В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.40. В целях обеспечения безопасности полетов изменения в расписании коснулись порядка 60-ти рейсов, 18 были перенаправлены на запасные аэродромы", - рассказали во "Внуково".Там добавили, что с 10.19 ограничения на полеты сняты. Для возобновления работы аэровокзального комплекса в штатном режиме задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов.В "Домодедово" рассказали, что "в 10.21 аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями делает все возможное для скорейшего устранения сбоя в расписании"."В 10:21 возобновили работу в штатном режиме. Задержек на вылет нет", - рассказали РИА Новости в "Жуковском".Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004233982.html
https://ria.ru/20250311/s7-2004256140.html
нижний новгород
ярославль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c3bd332b5030b051c07ec25fa45e4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сергей собянин, ярославль, москва, безопасность
Нижний Новгород, Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сергей Собянин, Ярославль, Москва, Безопасность
Во Внуково и Домодедово сняли ограничения

Росавиация: во Внуково, Жуковском и Домодедово сняли ограничения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также Нижнего Новгорода и Ярославля в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов
09:07
"По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.40. В целях обеспечения безопасности полетов изменения в расписании коснулись порядка 60-ти рейсов, 18 были перенаправлены на запасные аэродромы", - рассказали во "Внуково".
Там добавили, что с 10.19 ограничения на полеты сняты. Для возобновления работы аэровокзального комплекса в штатном режиме задействовано все необходимое количество персонала и производственных ресурсов.
В "Домодедово" рассказали, что "в 10.21 аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями делает все возможное для скорейшего устранения сбоя в расписании".
"В 10:21 возобновили работу в штатном режиме. Задержек на вылет нет", - рассказали РИА Новости в "Жуковском".
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
S7 перенаправила рейсы из "Домодедово" на запасные аэродромы
10:21
 
Нижний НовгородДомодедово (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Сергей СобянинЯрославльМоскваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала