https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004225812.html

В Домодедово восстановили движение поездов

В Домодедово восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025

В Домодедово восстановили движение поездов

Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:07:00+03:00

2025-03-11T08:07:00+03:00

2025-03-11T08:13:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область."Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву", - написала она в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

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происшествия, москва