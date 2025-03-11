https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004225812.html
В Домодедово восстановили движение поездов
В Домодедово восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово восстановили движение поездов
Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:07:00+03:00
2025-03-11T08:07:00+03:00
2025-03-11T08:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область."Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву", - написала она в Telegram-канале.
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происшествия, москва
В Домодедово восстановили движение поездов
Глава округа Хрусталева: в Домодедово восстановили движение поездов