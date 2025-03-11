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В Домодедово восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025
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08:07 11.03.2025 (обновлено: 08:13 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004225812.html
В Домодедово восстановили движение поездов
В Домодедово восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово восстановили движение поездов
Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. РИА Новости, 11.03.2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область."Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву", - написала она в Telegram-канале.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Домодедово восстановили движение поездов

Глава округа Хрусталева: в Домодедово восстановили движение поездов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово восстановлено, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.
Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область.
"Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву", - написала она в Telegram-канале.
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