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В Домодедово запустили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025
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07:49 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224302.html
В Домодедово запустили движение поездов
В Домодедово запустили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово запустили движение поездов
Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:49:00+03:00
2025-03-11T07:49:00+03:00
москва
домодедово (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область. "Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено", - написала она.
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москва, домодедово (аэропорт), общество
Москва, Домодедово (аэропорт), Общество
В Домодедово запустили движение поездов

В Домодедово запустили движение поездов по первому и второму пути на Москву

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область.
"Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено", - написала она.
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МоскваДомодедово (аэропорт)Общество
 
 
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