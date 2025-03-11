https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224302.html

В Домодедово запустили движение поездов

В Домодедово запустили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025

В Домодедово запустили движение поездов

Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:49:00+03:00

2025-03-11T07:49:00+03:00

2025-03-11T07:49:00+03:00

москва

домодедово (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область. "Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено", - написала она.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, домодедово (аэропорт), общество