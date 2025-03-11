https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224302.html
В Домодедово запустили движение поездов
В Домодедово запустили движение поездов - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово запустили движение поездов
Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:49:00+03:00
2025-03-11T07:49:00+03:00
2025-03-11T07:49:00+03:00
москва
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область. "Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено", - написала она.
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), общество
Москва, Домодедово (аэропорт), Общество
В Домодедово запустили движение поездов
В Домодедово запустили движение поездов по первому и второму пути на Москву