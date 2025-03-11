https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004221662.html
Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов
Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов - РИА Новости, 11.03.2025
Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов
Нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:16:00+03:00
2025-03-11T07:16:00+03:00
2025-03-11T07:49:00+03:00
москва
домодедово
городской округ домодедово
происшествия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале."Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область", - написала она.
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004215080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов
Через станцию Домодедово нет движения поездов в сторону Москвы и область