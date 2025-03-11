https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004221662.html

Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов

Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов - РИА Новости, 11.03.2025

Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов

Нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:16:00+03:00

2025-03-11T07:16:00+03:00

2025-03-11T07:49:00+03:00

москва

домодедово

городской округ домодедово

происшествия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале."Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область", - написала она.

https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004215080.html

москва

городской округ домодедово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, домодедово, городской округ домодедово, происшествия, домодедово (аэропорт)