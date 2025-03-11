https://ria.ru/20250311/dnr-2004318082.html

Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе

Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.03.2025

Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе попытались атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:23:00+03:00

2025-03-11T14:23:00+03:00

2025-03-11T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

куйбышевский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дрона-камикадзе попытались атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Перехвачен украинский дрон-камикадзе, нацеленный на критически важный для республики объект энергетики - Зуевскую тепловую электростанцию", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего за сутки система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила 45 украинских беспилотников над небом ДНР. Также была сорвана одна атака украинского гексакоптера на электрическую подстанцию в Куйбышевском районе Донецка. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250311/prigovor-2004294276.html

https://ria.ru/20250310/pushilin-2004008068.html

донецкая народная республика

россия

куйбышевский район

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донецкая народная республика, россия, куйбышевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф