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Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/dnr-2004318082.html
Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе
Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.03.2025
Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе
Украинские военные с помощью дрона-камикадзе попытались атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:23:00+03:00
2025-03-11T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
куйбышевский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дрона-камикадзе попытались атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Перехвачен украинский дрон-камикадзе, нацеленный на критически важный для республики объект энергетики - Зуевскую тепловую электростанцию", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего за сутки система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила 45 украинских беспилотников над небом ДНР. Также была сорвана одна атака украинского гексакоптера на электрическую подстанцию в Куйбышевском районе Донецка. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250311/prigovor-2004294276.html
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, куйбышевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Куйбышевский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские военные попытались атаковать ТЭС в ДНР дроном-камикадзе

ВСУ попытались атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в ДНР дроном-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЗуевская ТЭС в Донецке
Зуевская ТЭС в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Зуевская ТЭС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дрона-камикадзе попытались атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Перехвачен украинский дрон-камикадзе, нацеленный на критически важный для республики объект энергетики - Зуевскую тепловую электростанцию", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что всего за сутки система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила 45 украинских беспилотников над небом ДНР.
Также была сорвана одна атака украинского гексакоптера на электрическую подстанцию в Куйбышевском районе Донецка.
Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКуйбышевский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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