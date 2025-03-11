https://ria.ru/20250311/delo-2004346900.html

В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку

В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку - РИА Новости, 11.03.2025

В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку

Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере после того, как у первого секретаря представительства Евросоюза в РФ украли сумку с 400 тысячами... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:35:00+03:00

2025-03-11T15:35:00+03:00

2025-03-11T15:35:00+03:00

происшествия

россия

москва

евросоюз

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере после того, как у первого секретаря представительства Евросоюза в РФ украли сумку с 400 тысячами рублей в центре Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, 9 марта женщина забыла на скамейке в районе Пречистенки сумочку Furla стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились наличными 435 тысяч рублей, наушники и другие личные вещи. Полицейские выяснили, что оставленную сумку забрал неизвестный. "Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до шести лет.

https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, евросоюз