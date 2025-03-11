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В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку - РИА Новости, 11.03.2025
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15:35 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/delo-2004346900.html
В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку
В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку - РИА Новости, 11.03.2025
В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку
Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере после того, как у первого секретаря представительства Евросоюза в РФ украли сумку с 400 тысячами... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:35:00+03:00
2025-03-11T15:35:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере после того, как у первого секретаря представительства Евросоюза в РФ украли сумку с 400 тысячами рублей в центре Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, 9 марта женщина забыла на скамейке в районе Пречистенки сумочку Furla стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились наличными 435 тысяч рублей, наушники и другие личные вещи. Полицейские выяснили, что оставленную сумку забрал неизвестный. "Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до шести лет.
https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html
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происшествия, россия, москва, евросоюз
Происшествия, Россия, Москва, Евросоюз
В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку

Полиция завела дело о краже сумки дипломата представительства ЕС в центре Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере после того, как у первого секретаря представительства Евросоюза в РФ украли сумку с 400 тысячами рублей в центре Москвы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, по предварительным данным, 9 марта женщина забыла на скамейке в районе Пречистенки сумочку Furla стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились наличными 435 тысяч рублей, наушники и другие личные вещи. Полицейские выяснили, что оставленную сумку забрал неизвестный.
«
"Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере", - сказал собеседник агентства.
Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до шести лет.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 10:34
 
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