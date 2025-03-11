https://ria.ru/20250311/dagestan-2004286677.html

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 11.03.2025

В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане недалеко от села Цуриб Чародинского района, в 119 километрах от Махачкалы, сообщается на сайте Европейского... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:09:00+03:00

2025-03-11T12:09:00+03:00

2025-03-11T12:09:00+03:00

махачкала

россия

чародинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане недалеко от села Цуриб Чародинского района, в 119 километрах от Махачкалы, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра (EMSC). "Магнитуда: 4,2. Регион: Кавказский регион, России. Отдаленность: 119 километров к северо-западу от Махачкалы, Россия; 20 километров к юго-западу от Цуриба, Россия", - сообщается на сайте. По данным EMSC, толчки произошли во вторник в 09.30 мск на глубине 10 километров.

https://ria.ru/20250309/azerbaydzhan-2003942692.html

махачкала

россия

чародинский район

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махачкала, россия, чародинский район, происшествия