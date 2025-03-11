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НПЗ Чехии начинают брать нефть из госрезервов - РИА Новости, 11.03.2025
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01:41 11.03.2025 (обновлено: 01:49 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/chekhiya-2004206754.html
НПЗ Чехии начинают брать нефть из госрезервов
НПЗ Чехии начинают брать нефть из госрезервов - РИА Новости, 11.03.2025
НПЗ Чехии начинают брать нефть из госрезервов
Чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol начинает использовать обещанную ей кабмином Чехии нефть из госрезервов в связи с прекращением поставок по РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:41:00+03:00
2025-03-11T01:49:00+03:00
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ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol начинает использовать обещанную ей кабмином Чехии нефть из госрезервов в связи с прекращением поставок по трубопроводу "Дружба", сообщило вечером в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на компанию. Глава минпромторга Чехии Лукаш Влчек заявил 4 марта, что поставки нефти в страну по трубопроводу "Дружба" прекратились из-за неуплаты долгов между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками. "В связи с тем, что нефть по трубопроводу "Дружба" в Чехию до сих пор не поступает, мы в настоящее время начинаем качать нефть из госрезервов. Рамочный кредит в размере до 330 тысяч тонн нефти позволит нам обеспечить продолжение производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Литвинове (на западе страны). Производство топлива в настоящее время ведется на обоих наших НПЗ, то есть в городе Литвинове и городе Кралупи-над-Влтавоу, без ограничений и в полном объеме", - сообщили агентству в компании. В случае, если кредита в размере 330 тысяч тонн нефти окажется недостаточно, управление государственных материальных резервов готово обсудить высвобождение дополнительных резервов. После получения первого кредита в запасе у государства останется нефти примерно на 60 дней работы. По словам директора управления Павла Швагра, Orlen Unipetrol также принимает меры по обеспечению поставок альтернативных видов нефти, которые могли бы поступать в Чехию по трубопроводу IKL и связанному с ним и модернизированному нефтепроводу TAL из Италии. По данным ЧТК, НПЗ в городе Кралупи-над-Влтавоу уже давно не использует тот вид нефти, который поставляется из России. Нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба", по-прежнему перерабатывается на НПЗ в Литвинове, однако, по более ранней информации от компании Orlen Unipetrol, там также проводятся технологические корректировки, завод технически готов к переработке других нефтяных смесей. Поставки по трубопроводу "Дружба" также прерывались в декабре прошлого года. Правительство Чехии тогда также приняло решение о предоставлении Orlen Unipetrol нефти из резервных запасов, однако в связи с быстрым возобновлением поставок по "Дружбе" в этом в итоге не возникло необходимости. В прошлом году в Чехию было импортировано 6,5 миллиона тонн нефти, что на 12% меньше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют статистические данные минпромторга и Чешского статуправления. Крупнейшим импортером нефти в Чехию была Россия (42%), однако импорт из России сократился примерно на треть в годовом исчислении. Наряду с этим снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба". С другой стороны, растет импорт нефти из Азербайджана, доля поставок которого уже лишь немного уступает российской, отмечает ЧТК.
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чехия, россия, италия, в мире
Чехия, Россия, Италия, В мире
НПЗ Чехии начинают брать нефть из госрезервов

НПЗ Чехии берут нефть из госрезервов из-за прекращения поставок по Дружбе

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol начинает использовать обещанную ей кабмином Чехии нефть из госрезервов в связи с прекращением поставок по трубопроводу "Дружба", сообщило вечером в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на компанию.
Глава минпромторга Чехии Лукаш Влчек заявил 4 марта, что поставки нефти в страну по трубопроводу "Дружба" прекратились из-за неуплаты долгов между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками.
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"В связи с тем, что нефть по трубопроводу "Дружба" в Чехию до сих пор не поступает, мы в настоящее время начинаем качать нефть из госрезервов. Рамочный кредит в размере до 330 тысяч тонн нефти позволит нам обеспечить продолжение производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Литвинове (на западе страны). Производство топлива в настоящее время ведется на обоих наших НПЗ, то есть в городе Литвинове и городе Кралупи-над-Влтавоу, без ограничений и в полном объеме", - сообщили агентству в компании.
В случае, если кредита в размере 330 тысяч тонн нефти окажется недостаточно, управление государственных материальных резервов готово обсудить высвобождение дополнительных резервов. После получения первого кредита в запасе у государства останется нефти примерно на 60 дней работы. По словам директора управления Павла Швагра, Orlen Unipetrol также принимает меры по обеспечению поставок альтернативных видов нефти, которые могли бы поступать в Чехию по трубопроводу IKL и связанному с ним и модернизированному нефтепроводу TAL из Италии.
По данным ЧТК, НПЗ в городе Кралупи-над-Влтавоу уже давно не использует тот вид нефти, который поставляется из России. Нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба", по-прежнему перерабатывается на НПЗ в Литвинове, однако, по более ранней информации от компании Orlen Unipetrol, там также проводятся технологические корректировки, завод технически готов к переработке других нефтяных смесей.
Поставки по трубопроводу "Дружба" также прерывались в декабре прошлого года. Правительство Чехии тогда также приняло решение о предоставлении Orlen Unipetrol нефти из резервных запасов, однако в связи с быстрым возобновлением поставок по "Дружбе" в этом в итоге не возникло необходимости.
В прошлом году в Чехию было импортировано 6,5 миллиона тонн нефти, что на 12% меньше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют статистические данные минпромторга и Чешского статуправления. Крупнейшим импортером нефти в Чехию была Россия (42%), однако импорт из России сократился примерно на треть в годовом исчислении. Наряду с этим снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба". С другой стороны, растет импорт нефти из Азербайджана, доля поставок которого уже лишь немного уступает российской, отмечает ЧТК.
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