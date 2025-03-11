https://ria.ru/20250311/chebnev-2004269189.html

Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде

Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде - РИА Новости, 11.03.2025

Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде

Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:15:00+03:00

2025-03-11T11:15:00+03:00

2025-03-11T11:15:00+03:00

россия

курская область

алексей беспрозванных

суджанский район

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003386993_0:520:720:925_1920x0_80_0_0_91a795ffe6869d41528b3a7cc8400712.jpg

КАЛИНИНГРАД, 11 мар — РИА Новости. Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В понедельник военнослужащие российской группировки войск "Север" сообщили РИА Новости, что тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области. "Вчера бойцы 9-го полка забрали тело своего комбата. В ближайшее время его доставят в Калининград, где пройдут похороны", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава Калининградской области уточнил, что встретился с вдовой Сергея Чебнева Ольгой, которая сейчас продолжает дело мужа, но в другом направлении – входит в состав областного совета по СВО, участвует в разработке мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. Шестого марта президент РФ Владимир Путин передал Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча главы государства с Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.

https://ria.ru/20250310/chebnev-2004175218.html

https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, алексей беспрозванных, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины