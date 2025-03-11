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Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде - РИА Новости, 11.03.2025
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11:15 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/chebnev-2004269189.html
Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде
Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде - РИА Новости, 11.03.2025
Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде
Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:15:00+03:00
2025-03-11T11:15:00+03:00
россия
курская область
алексей беспрозванных
суджанский район
владимир путин
вооруженные силы украины
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КАЛИНИНГРАД, 11 мар — РИА Новости. Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В понедельник военнослужащие российской группировки войск "Север" сообщили РИА Новости, что тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области. "Вчера бойцы 9-го полка забрали тело своего комбата. В ближайшее время его доставят в Калининград, где пройдут похороны", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава Калининградской области уточнил, что встретился с вдовой Сергея Чебнева Ольгой, которая сейчас продолжает дело мужа, но в другом направлении – входит в состав областного совета по СВО, участвует в разработке мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. Шестого марта президент РФ Владимир Путин передал Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча главы государства с Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.
https://ria.ru/20250310/chebnev-2004175218.html
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курская область
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россия, курская область, алексей беспрозванных, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Алексей Беспрозванных, Суджанский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде

Беспрозванных: героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде

© Фото : соцсетиСергей Чебнев
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 11 мар — РИА Новости. Героя России Сергея Чебнева похоронят в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В понедельник военнослужащие российской группировки войск "Север" сообщили РИА Новости, что тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Эмоции душат": бойцы рассказали, как вытащили тело героя России Чебнева
Вчера, 19:53
"Вчера бойцы 9-го полка забрали тело своего комбата. В ближайшее время его доставят в Калининград, где пройдут похороны", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава Калининградской области уточнил, что встретился с вдовой Сергея Чебнева Ольгой, которая сейчас продолжает дело мужа, но в другом направлении – входит в состав областного совета по СВО, участвует в разработке мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.
Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России.
Шестого марта президент РФ Владимир Путин передал Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча главы государства с Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.
Президент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден Золотая звезда, которого её муж был удостоен посмертно - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин
6 марта, 17:04
 
РоссияКурская областьАлексей БеспрозванныхСуджанский районВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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