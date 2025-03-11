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Пострадавшую при атаке БПЛА женщину переведут в центр Вишневского - РИА Новости, 11.03.2025
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17:54 11.03.2025 (обновлено: 17:56 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004383129.html
Пострадавшую при атаке БПЛА женщину переведут в центр Вишневского
Пострадавшую при атаке БПЛА женщину переведут в центр Вишневского - РИА Новости, 11.03.2025
Пострадавшую при атаке БПЛА женщину переведут в центр Вишневского
Женщина, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Подмосковье, будет переведена на лечение в НМИЦ имени Вишневского Минздрава РФ, сообщил помощник министра... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:54:00+03:00
2025-03-11T17:56:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
москва
алексей кузнецов
андрей воробьев
дмитрий песков
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Подмосковье, будет переведена на лечение в НМИЦ имени Вишневского Минздрава РФ, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Подмосковье, будет переведена на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр им. Вишневского Минздрава России - такое решение принято по итогам телемедицинских консультаций",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что также сегодня телемедицинские консультации проведены по двум пострадавшим детям со специалистами Российской детской клинической больницы - они получают все необходимое лечение в больницах Московской области. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
https://ria.ru/20250311/shtab-2004330407.html
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московская область (подмосковье), россия, москва, алексей кузнецов, андрей воробьев, дмитрий песков, атака беспилотников на москву и подмосковье
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Алексей Кузнецов, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Пострадавшую при атаке БПЛА женщину переведут в центр Вишневского

Пострадавшую при атаке БПЛА женщину переведут на лечение в НМИЦ Вишневского

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Подмосковье, будет переведена на лечение в НМИЦ имени Вишневского Минздрава РФ, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Подмосковье, будет переведена на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр им. Вишневского Минздрава России - такое решение принято по итогам телемедицинских консультаций",- сказал Кузнецов журналистам.
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Он уточнил, что также сегодня телемедицинские консультации проведены по двум пострадавшим детям со специалистами Российской детской клинической больницы - они получают все необходимое лечение в больницах Московской области.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
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Московская область (Подмосковье)РоссияМоскваАлексей КузнецовАндрей ВоробьевДмитрий ПесковАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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