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Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета
Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета - РИА Новости, 11.03.2025
Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета
Все воздушные гавани работают штатно после отраженной утром атаки украинских БПЛА, серьезных скоплений людей удалось избежать, из-за отражения атак 83 самолета... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:10:00+03:00
2025-03-11T16:10:00+03:00
2025-03-11T16:29:00+03:00
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атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все воздушные гавани работают штатно после отраженной утром атаки украинских БПЛА, серьезных скоплений людей удалось избежать, из-за отражения атак 83 самолета приземлились на запасных аэродромах, сообщил Минтранс РФ."Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы. 83 самолета приземлились на запасных аэродромах - экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку", - говорится в сообщении."Сейчас все воздушные гавани работают штатно, серьезных скоплений вылетающих удалось избежать. Аэропорты постепенно возвращаются к привычному ритму", - рассказали в Минтрансе.
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россия, москва, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Москва, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета
Минтранс: все аэропорты работают штатно после атак БПЛА