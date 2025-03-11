https://ria.ru/20250311/bpla-2004355564.html

Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета

Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета - РИА Новости, 11.03.2025

Из-за атаки БПЛА в Москве на запасных аэродромах приземлились 83 самолета

Все воздушные гавани работают штатно после отраженной утром атаки украинских БПЛА, серьезных скоплений людей удалось избежать, из-за отражения атак 83 самолета... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:10:00+03:00

2025-03-11T16:10:00+03:00

2025-03-11T16:29:00+03:00

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москва

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все воздушные гавани работают штатно после отраженной утром атаки украинских БПЛА, серьезных скоплений людей удалось избежать, из-за отражения атак 83 самолета приземлились на запасных аэродромах, сообщил Минтранс РФ."Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы. 83 самолета приземлились на запасных аэродромах - экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку", - говорится в сообщении."Сейчас все воздушные гавани работают штатно, серьезных скоплений вылетающих удалось избежать. Аэропорты постепенно возвращаются к привычному ритму", - рассказали в Минтрансе.

https://ria.ru/20250311/s7-2004256140.html

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россия, москва, атака беспилотников на москву и подмосковье