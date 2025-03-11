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В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Пожар произошел на нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава округа... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:36:00+03:00

2025-03-11T14:36:00+03:00

2025-03-11T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

серпухов

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава округа Алексей Шимко. "Обстановка в регионе. Сегодня утром Московская область подверглась массовой атаке БПЛА. В 09.29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, дом 118а (Нефтебаза). Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано", - отметил Шимко в своем Telegram-канале. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004315246.html

московская область (подмосковье)

серпухов

москва

россия

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московская область (подмосковье), серпухов, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, россия