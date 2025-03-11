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В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 11.03.2025 (обновлено: 14:37 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004323423.html
В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА
В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА
Пожар произошел на нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава округа... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:36:00+03:00
2025-03-11T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
серпухов
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
атака беспилотников на москву и подмосковье
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава округа Алексей Шимко. "Обстановка в регионе. Сегодня утром Московская область подверглась массовой атаке БПЛА. В 09.29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, дом 118а (Нефтебаза). Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано", - отметил Шимко в своем Telegram-канале. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004315246.html
московская область (подмосковье)
серпухов
москва
россия
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московская область (подмосковье), серпухов, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Вооруженные силы Украины, Россия
В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

В Серпухове загорелась нефтебаза после атаки украинского беспилотника

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава округа Алексей Шимко.
"Обстановка в регионе. Сегодня утром Московская область подверглась массовой атаке БПЛА. В 09.29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, дом 118а (Нефтебаза). Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано", - отметил Шимко в своем Telegram-канале.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Житель Подмосковья рассказал об атаке украинских БПЛА на жилые дома
14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)СерпуховМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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