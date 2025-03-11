Рейтинг@Mail.ru
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 11.03.2025 (обновлено: 14:30 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004321127.html
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:29:00+03:00
2025-03-11T14:30:00+03:00
видео
москва
московская область (подмосковье)
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004314519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e399fbb71b88894d69987e94eab3dc8.jpg
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была "самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву".
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
«Самая массированная атака» беспилотников. Последствия в Москве и Подмосковье
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».
2025-03-11T14:29
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004314519_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_d29b50f92682a38d9d8adf7cf1d136b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, москва, московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье, видео
Видео, Москва, Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.
2025-03-11T14:29
true
PT0M47S

Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье

Читать ria.ru в
Дзен
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была "самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву".
 
ВидеоМоскваМосковская область (Подмосковье)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала