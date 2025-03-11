https://ria.ru/20250311/bpla-2004321127.html

Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье

Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье

В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:29:00+03:00

2025-03-11T14:29:00+03:00

2025-03-11T14:30:00+03:00

видео

москва

московская область (подмосковье)

атака беспилотников на москву и подмосковье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004314519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e399fbb71b88894d69987e94eab3dc8.jpg

В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была "самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву".

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

«Самая массированная атака» беспилотников. Последствия в Москве и Подмосковье В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву». 2025-03-11T14:29 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, москва, московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье, видео