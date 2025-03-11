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Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:29:00+03:00
2025-03-11T14:29:00+03:00
2025-03-11T14:30:00+03:00
видео
москва
московская область (подмосковье)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была "самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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«Самая массированная атака» беспилотников. Последствия в Москве и Подмосковье
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».
2025-03-11T14:29
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, москва, московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье, видео
Видео, Москва, Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Самая массированная атака беспилотников в Москве и Подмосковье
В ночь на 11 марта зафиксирована массированная атака беспилотников — над российскими регионами было перехвачено 337 дронов, 91 беспилотник сбит в Подмосковье, сообщает Минобороны. По последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Погибли трое.
2025-03-11T14:29
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PT0M47S