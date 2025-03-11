https://ria.ru/20250311/bpla-2004302604.html

Очевидец взрывов в Видном рассказал об атаке украинских БПЛА

Очевидец взрывов в Видном рассказал об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

Очевидец взрывов в Видном рассказал об атаке украинских БПЛА

Житель дома в подмосковном Видном, в который сегодня попал украинский беспилотник, рассказал РИА Новости об атаке БПЛА. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:22:00+03:00

2025-03-11T13:22:00+03:00

2025-03-11T13:22:00+03:00

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феридун синирлиоглу

обсе

атака беспилотников на москву и подмосковье

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ВИДНОЕ (Московская область), 11 мар - РИА Новости. Житель дома в подмосковном Видном, в который сегодня попал украинский беспилотник, рассказал РИА Новости об атаке БПЛА. "Где-то в 4.30 проснулся, у нас Рамадан. Идем покушать. Первый взрыв после пяти вроде был. Я очнулся, посмотрел в окно. Где-то вдали первый взрыв был. Потом лег и резко слышу пропеллер, что-то летит. Выглянул в окно, и прямо осколки начали сыпаться. Я отошел от окна. Вышел, тут люди все вышли, машину свою перегнал, чтобы техника могла проехать. Несколько машин жестко пострадали", - сказал собеседник агентства. Один из украинских беспилотников ударил в западную часть многоквартирного здания в Видном, повредив балконы, окна и фасад дома. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. Захарова предположила, что Киев направил беспилотники на Москву в день прибытия делегации ОБСЕ, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004275525.html

https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html

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видное, москва, россия, мария захарова, феридун синирлиоглу, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье