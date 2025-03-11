https://ria.ru/20250311/bpla-2004275525.html
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве - РИА Новости, 11.03.2025
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве
Российские следователи устанавливают точные места запуска украинских БПЛА по столичному региону и лиц, причастных к этому, сообщила официальный представитель СК РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:40:00+03:00
2025-03-11T11:40:00+03:00
2025-03-11T11:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские следователи устанавливают точные места запуска украинских БПЛА по столичному региону и лиц, причастных к этому, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В настоящее время проводятся работы, направленные на установление всех деталей совершенного теракта, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные", - сказала она. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/bpla-2004252122.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве
СК устанавливает точные места запуска украинских БПЛА по московскому региону