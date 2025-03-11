Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/bpla-2004275525.html
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве - РИА Новости, 11.03.2025
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве
Российские следователи устанавливают точные места запуска украинских БПЛА по столичному региону и лиц, причастных к этому, сообщила официальный представитель СК РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:40:00+03:00
2025-03-11T11:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004257243_0:224:2889:1849_1920x0_80_0_0_1b777710d7756d84c0440795a1db4850.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские следователи устанавливают точные места запуска украинских БПЛА по столичному региону и лиц, причастных к этому, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В настоящее время проводятся работы, направленные на установление всех деталей совершенного теракта, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные", - сказала она. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/bpla-2004252122.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004257243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b4599b5caf9a6bb4048a41e7800a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
СК устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве

СК устанавливает точные места запуска украинских БПЛА по московскому региону

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские следователи устанавливают точные места запуска украинских БПЛА по столичному региону и лиц, причастных к этому, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В настоящее время проводятся работы, направленные на установление всех деталей совершенного теракта, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные", - сказала она.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Последствия атаки БПЛА в Москве
11:36
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала