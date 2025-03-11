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Целью атаки БПЛА в Домодедово были люди, заявил губернатор Подмосковья

Целью атаки БПЛА в Домодедово были люди, заявил губернатор Подмосковья - РИА Новости, 11.03.2025

Целью атаки БПЛА в Домодедово были люди, заявил губернатор Подмосковья

Целью атаки БПЛА в Домодедово, судя по найденным поражающим элементам, были именно люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025

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домодедово (аэропорт)

москва

андрей воробьев

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происшествия

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мираторг

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Целью атаки БПЛА в Домодедово, судя по найденным поражающим элементам, были именно люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, оба погибших на эту минуту в Домодедово — сотрудники "Мираторга". Удар БПЛА пришелся на парковку в 05.14 утра, когда мужчины только заступили на смену.По предварительным данным, на парковке пострадали около 40 машин, сейчас составляется список повреждений.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

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домодедово (аэропорт), москва, андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия, россия, мираторг, атака беспилотников на москву и подмосковье