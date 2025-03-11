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В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
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11:09 11.03.2025 (обновлено: 11:16 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004266578.html
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:09:00+03:00
2025-03-11T11:16:00+03:00
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
липецкая область
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), липецкая область, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Липецкая область, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Минздрав: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, двое погибли

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
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РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Липецкая областьАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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