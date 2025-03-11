https://ria.ru/20250311/bpla-2004266578.html

В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:09:00+03:00

2025-03-11T11:09:00+03:00

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россия

происшествия

московская область (подмосковье)

липецкая область

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004264653.html

россия

московская область (подмосковье)

липецкая область

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россия, происшествия, московская область (подмосковье), липецкая область, атака беспилотников на москву и подмосковье