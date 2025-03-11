https://ria.ru/20250311/bpla-2004266578.html
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:09:00+03:00
2025-03-11T11:09:00+03:00
2025-03-11T11:16:00+03:00
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
липецкая область
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004250764_0:380:2917:2021_1920x0_80_0_0_b4d7799bef6142bb1d65441a5089e6dd.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004264653.html
россия
московская область (подмосковье)
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004250764_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_9f4ba5a98b339fb9fd60db807dcdac58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, московская область (подмосковье), липецкая область, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Липецкая область, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Минздраве сообщили число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Минздрав: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, двое погибли