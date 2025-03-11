Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 11.03.2025 (обновлено: 10:52 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004262064.html
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей - РИА Новости, 11.03.2025
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
Трое детей пострадали от атаки дронов ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:45:00+03:00
2025-03-11T10:52:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
вооруженные силы украины
мария львова-белова
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004260001_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_556676016e77244d935a4dd3b7ecf6ec.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали от атаки дронов ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Находимся на связи с министерством здравоохранения Московской области. Знаем о трех пострадавших детях (в ходе массированной атаки ВСУ на Московскую область - ред.), двоим из которых нет еще трех лет. Вся необходимая помощь им оказана, но понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс. Потребуется помощь специалистов-психологов", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004236596.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004260001_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_eb6590d05d8a5c3fa97e3710c6a3d045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, мария львова-белова, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Вооруженные силы Украины, Мария Львова-Белова, Сергей Собянин, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей

Львова-Белова: при атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали от атаки дронов ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Находимся на связи с министерством здравоохранения Московской области. Знаем о трех пострадавших детях (в ходе массированной атаки ВСУ на Московскую область - ред.), двоим из которых нет еще трех лет. Вся необходимая помощь им оказана, но понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс. Потребуется помощь специалистов-психологов", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
Последствия удара БПЛА в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек
09:13
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВооруженные силы УкраиныМария Львова-БеловаСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала