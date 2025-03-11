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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей - РИА Новости, 11.03.2025
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
Трое детей пострадали от атаки дронов ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:45:00+03:00
2025-03-11T10:45:00+03:00
2025-03-11T10:52:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
вооруженные силы украины
мария львова-белова
сергей собянин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали от атаки дронов ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Находимся на связи с министерством здравоохранения Московской области. Знаем о трех пострадавших детях (в ходе массированной атаки ВСУ на Московскую область - ред.), двоим из которых нет еще трех лет. Вся необходимая помощь им оказана, но понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс. Потребуется помощь специалистов-психологов", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
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атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, мария львова-белова, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Вооруженные силы Украины, Мария Львова-Белова, Сергей Собянин, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
Львова-Белова: при атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей