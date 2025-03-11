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Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом - РИА Новости, 11.03.2025
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09:49 11.03.2025 (обновлено: 10:12 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004246671.html
Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом
Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом - РИА Новости, 11.03.2025
Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом
Ночная атака украинских беспилотников является пропагандистским ходом, чтобы показать американской общественности, что они еще что-то могут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:49:00+03:00
2025-03-11T10:12:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
андрей картаполов
москва
сша
украина
сергей собянин
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ночная атака украинских беспилотников является пропагандистским ходом, чтобы показать американской общественности, что они еще что-то могут, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников."Никаких военных целей не преследовали, это чисто пропагандистский ход, нацеленный на то, чтобы показать общественности, в первую очередь американцам, что они еще что-то могут. А они, как обычно, не могут ничего, кроме войны со стариками, детьми, женщинами и мирным населением", - сказал Картаполов, комментируя ночную атаку украинских беспилотников.Парламентарий не исключил, что атака беспилотников может быть связана с переговорами между США и Украиной, которые состоятся в Саудовской Аравии."Они показывают, что они "крутые", что-то могут, поэтому надо их тушить, уничтожать и приводить в порядок, больше ничего. Никаких других задач этот налет не решал и никаких целей других, кроме вот этой, не поставлено", - добавил глава комитета Госдумы.
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html
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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости
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атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей картаполов, москва, сша, украина, сергей собянин, госдума рф, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Андрей Картаполов, Москва, США, Украина, Сергей Собянин, Госдума РФ, Происшествия
Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом

Картаполов назвал атаку БПЛА пропагандистским ходом для американского общества

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ночная атака украинских беспилотников является пропагандистским ходом, чтобы показать американской общественности, что они еще что-то могут, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
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"Никаких военных целей не преследовали, это чисто пропагандистский ход, нацеленный на то, чтобы показать общественности, в первую очередь американцам, что они еще что-то могут. А они, как обычно, не могут ничего, кроме войны со стариками, детьми, женщинами и мирным населением", - сказал Картаполов, комментируя ночную атаку украинских беспилотников.
Парламентарий не исключил, что атака беспилотников может быть связана с переговорами между США и Украиной, которые состоятся в Саудовской Аравии.
"Они показывают, что они "крутые", что-то могут, поэтому надо их тушить, уничтожать и приводить в порядок, больше ничего. Никаких других задач этот налет не решал и никаких целей других, кроме вот этой, не поставлено", - добавил глава комитета Госдумы.
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Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеАндрей КартаполовМоскваСШАУкраинаСергей СобянинГосдума РФПроисшествия
 
 
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