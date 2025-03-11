https://ria.ru/20250311/bpla-2004246671.html

Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом

Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом - РИА Новости, 11.03.2025

Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом

Ночная атака украинских беспилотников является пропагандистским ходом, чтобы показать американской общественности, что они еще что-то могут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:49:00+03:00

2025-03-11T09:49:00+03:00

2025-03-11T10:12:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

андрей картаполов

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украина

сергей собянин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ночная атака украинских беспилотников является пропагандистским ходом, чтобы показать американской общественности, что они еще что-то могут, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников."Никаких военных целей не преследовали, это чисто пропагандистский ход, нацеленный на то, чтобы показать общественности, в первую очередь американцам, что они еще что-то могут. А они, как обычно, не могут ничего, кроме войны со стариками, детьми, женщинами и мирным населением", - сказал Картаполов, комментируя ночную атаку украинских беспилотников.Парламентарий не исключил, что атака беспилотников может быть связана с переговорами между США и Украиной, которые состоятся в Саудовской Аравии."Они показывают, что они "крутые", что-то могут, поэтому надо их тушить, уничтожать и приводить в порядок, больше ничего. Никаких других задач этот налет не решал и никаких целей других, кроме вот этой, не поставлено", - добавил глава комитета Госдумы.

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004246148.html

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атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей картаполов, москва, сша, украина, сергей собянин, госдума рф, происшествия