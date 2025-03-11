https://ria.ru/20250311/bpla-2004246148.html

СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион

СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025

СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:46:00+03:00

2025-03-11T09:46:00+03:00

2025-03-11T11:53:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт)", — сказала она.Расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты СЭЦ, добавила Петренко. Они установят все обстоятельства произошедшего, типы дронов и взрывных устройств, а также оценят причиненный ущерб."Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", — заключила представитель СК.Минувшей ночью украинские войска устроили самый массированный налет дронов на центральные регионы России. Всего силы ПВО перехватили и нейтрализовали 337 беспилотников, из них 91 — над Москвой и областью. При падении осколков погибли два человека, еще 18 получили ранения, в том числе трое детей. В Москве, Домодедово, Видном, Раменском, Люберцах обломки аппаратов повредили многоэтажки.

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T09:46 true PT0M13S

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атака беспилотников на москву и подмосковье, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия