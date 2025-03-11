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СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
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09:46 11.03.2025 (обновлено: 11:53 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004246148.html
СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион
СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:46:00+03:00
2025-03-11T11:53:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт)", — сказала она.Расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты СЭЦ, добавила Петренко. Они установят все обстоятельства произошедшего, типы дронов и взрывных устройств, а также оценят причиненный ущерб."Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", — заключила представитель СК.Минувшей ночью украинские войска устроили самый массированный налет дронов на центральные регионы России. Всего силы ПВО перехватили и нейтрализовали 337 беспилотников, из них 91 — над Москвой и областью. При падении осколков погибли два человека, еще 18 получили ранения, в том числе трое детей. В Москве, Домодедово, Видном, Раменском, Люберцах обломки аппаратов повредили многоэтажки.
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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости
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атака беспилотников на москву и подмосковье, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
СК возбудил дело после массированных атак дронов на Московский регион

СК возбудил дело о теракте после массированных атак дронов на Московский регион

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт)", — сказала она.
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Расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты СЭЦ, добавила Петренко. Они установят все обстоятельства произошедшего, типы дронов и взрывных устройств, а также оценят причиненный ущерб.
"Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", — заключила представитель СК.
Минувшей ночью украинские войска устроили самый массированный налет дронов на центральные регионы России. Всего силы ПВО перехватили и нейтрализовали 337 беспилотников, из них 91 — над Москвой и областью. При падении осколков погибли два человека, еще 18 получили ранения, в том числе трое детей. В Москве, Домодедово, Видном, Раменском, Люберцах обломки аппаратов повредили многоэтажки.
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
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