https://ria.ru/20250311/bpla-2004238766.html

Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице

Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице - РИА Новости, 11.03.2025

Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице

Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:22:00+03:00

2025-03-11T09:22:00+03:00

2025-03-11T09:25:00+03:00

происшествия

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место ЧП приехала быстро. ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Была повреждена кровля дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. "(Полиция - ред.) подъехала, патруль, сразу же приехали они, стали смотреть.... Стали осматривать", - сказала жительница дома журналистам. Она описала момент взрыва. "Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка, оранжевая идет и все. На подоконнике - земля, осколки, все… (У меня окна не выбило - ред.) нет, нет. Единственное я испугалась, как бы второй не прилетел", - сказала очевидица. Она отметила, что жители не стали поднимать панику во время эвакуации. "Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх… После этого мы ещё слышали 7 взрывов, вот эти отражения были, 7 штук я считала. (Хлопки были слышны со стороны - ред.) области", - рассказала жительница пострадавшего дома. По её словам, пожара не было. "Нет, пожара не было, потому что облицовка (дома - ред.)… она отодвинулась и всё. Ничего не горело. Она, видимо, специально противопожарная идет, вот это нас уберегло", - рассказала женщина журналистам.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html

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Жительница дома об атаке БПЛА "Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка оранжевая идет и все" Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место приехала быстро. 2025-03-11T09:22 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье