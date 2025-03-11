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Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице - РИА Новости, 11.03.2025
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09:22 11.03.2025 (обновлено: 09:25 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004238766.html
Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице
Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице - РИА Новости, 11.03.2025
Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице
Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:22:00+03:00
2025-03-11T09:25:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место ЧП приехала быстро. ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Была повреждена кровля дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. "(Полиция - ред.) подъехала, патруль, сразу же приехали они, стали смотреть.... Стали осматривать", - сказала жительница дома журналистам. Она описала момент взрыва. "Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка, оранжевая идет и все. На подоконнике - земля, осколки, все… (У меня окна не выбило - ред.) нет, нет. Единственное я испугалась, как бы второй не прилетел", - сказала очевидица. Она отметила, что жители не стали поднимать панику во время эвакуации. "Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх… После этого мы ещё слышали 7 взрывов, вот эти отражения были, 7 штук я считала. (Хлопки были слышны со стороны - ред.) области", - рассказала жительница пострадавшего дома. По её словам, пожара не было. "Нет, пожара не было, потому что облицовка (дома - ред.)… она отодвинулась и всё. Ничего не горело. Она, видимо, специально противопожарная идет, вот это нас уберегло", - рассказала женщина журналистам.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html
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Жительница дома об атаке БПЛА
"Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка оранжевая идет и все" Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место приехала быстро.
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происшествия, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Очевидица рассказала об атаке БПЛА на Домодедовской улице

Жительница дома в Москве, поврежденного при атаке БПЛА, слышала звук мопеда

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице после отражения атаки БПЛА, рассказала журналистам, что слышала "звук мопеда", полиция на место ЧП приехала быстро.
ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Была повреждена кровля дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
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"(Полиция - ред.) подъехала, патруль, сразу же приехали они, стали смотреть.... Стали осматривать", - сказала жительница дома журналистам.
Она описала момент взрыва. "Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка, оранжевая идет и все. На подоконнике - земля, осколки, все… (У меня окна не выбило - ред.) нет, нет. Единственное я испугалась, как бы второй не прилетел", - сказала очевидица.
Она отметила, что жители не стали поднимать панику во время эвакуации. "Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх… После этого мы ещё слышали 7 взрывов, вот эти отражения были, 7 штук я считала. (Хлопки были слышны со стороны - ред.) области", - рассказала жительница пострадавшего дома.
По её словам, пожара не было. "Нет, пожара не было, потому что облицовка (дома - ред.)… она отодвинулась и всё. Ничего не горело. Она, видимо, специально противопожарная идет, вот это нас уберегло", - рассказала женщина журналистам.
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ПроисшествияМоскваСергей СобянинДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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