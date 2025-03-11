https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html

Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа

Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа - РИА Новости, 11.03.2025

Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:16:00+03:00

2025-03-11T09:16:00+03:00

2025-03-11T09:24:00+03:00

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 г. Nº 32-ФЗ "О днях воинской славы памятных датах России" изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

https://ria.ru/20250310/pobeda-2004124717.html

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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, владимир путин, россия, ленинград