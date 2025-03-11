Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:16 11.03.2025 (обновлено: 09:24 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа - РИА Новости, 11.03.2025
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:16:00+03:00
2025-03-11T09:24:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
госдума рф
владимир путин
россия
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 г. Nº 32-ФЗ "О днях воинской славы памятных датах России" изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
https://ria.ru/20250310/pobeda-2004124717.html
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, владимир путин, россия, ленинград
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Ленинград
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа

Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы России 9 августа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 г. Nº 32-ФЗ "О днях воинской славы памятных датах России" изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева участвует в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского онлайн-марафона Подвиг женщин Победы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"
Вчера, 15:53
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГосдума РФВладимир ПутинРоссияЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала