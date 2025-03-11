https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа - РИА Новости, 11.03.2025
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:16:00+03:00
2025-03-11T09:16:00+03:00
2025-03-11T09:24:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
госдума рф
владимир путин
россия
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 г. Nº 32-ФЗ "О днях воинской славы памятных датах России" изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
https://ria.ru/20250310/pobeda-2004124717.html
россия
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, владимир путин, россия, ленинград
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Ленинград
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы России 9 августа