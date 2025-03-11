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В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома - РИА Новости, 11.03.2025
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09:14 11.03.2025 (обновлено: 10:57 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004236687.html
В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома
В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома - РИА Новости, 11.03.2025
В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома
Два дома повреждены в Раменском горокруге после атаки БПЛА, 13 человек из пострадавших квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации городского округа. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:14:00+03:00
2025-03-11T10:57:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
раменское
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Два дома повреждены в Раменском горокруге после атаки БПЛА, 13 человек из пострадавших квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации городского округа."В Раменском муниципальном округе пострадали два дома в результате попадания сбитых БПЛА: город Раменское, улица Северное шоссе, дом 6. Повреждены семь квартир на 21 и 22 этажах. Пожарные расчеты, скорая и МКУ "Рамспас и ПЧС" находятся на месте", - отмечается в Telegram-канале администрации округа.Согласно сообщению, тринадцать человек из пострадавших квартир находятся в пункте временного размещения. Пострадавших среди них нет, от госпитализации жильцы отказались.Отмечается, что в селе Софьино, КП "Высокий берег", дом 148 в результате попадания обломков произошло возгорание крыши. На месте работают службы, пожар локализуется. Собственница не пострадала.
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html
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РИА Новости
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атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, раменское
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия, Раменское
В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома

В Раменском начался пожар в доме после атаки БПЛА

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Два дома повреждены в Раменском горокруге после атаки БПЛА, 13 человек из пострадавших квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации городского округа.
"В Раменском муниципальном округе пострадали два дома в результате попадания сбитых БПЛА: город Раменское, улица Северное шоссе, дом 6. Повреждены семь квартир на 21 и 22 этажах. Пожарные расчеты, скорая и МКУ "Рамспас и ПЧС" находятся на месте", - отмечается в Telegram-канале администрации округа.
Согласно сообщению, тринадцать человек из пострадавших квартир находятся в пункте временного размещения. Пострадавших среди них нет, от госпитализации жильцы отказались.
Отмечается, что в селе Софьино, КП "Высокий берег", дом 148 в результате попадания обломков произошло возгорание крыши. На месте работают службы, пожар локализуется. Собственница не пострадала.
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Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествияРаменское
 
 
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