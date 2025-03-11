https://ria.ru/20250311/bpla-2004236687.html

В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома

В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома - РИА Новости, 11.03.2025

В Раменском при атаке БПЛА пострадали два жилых дома

Два дома повреждены в Раменском горокруге после атаки БПЛА, 13 человек из пострадавших квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации городского округа. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:14:00+03:00

2025-03-11T09:14:00+03:00

2025-03-11T10:57:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

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раменское

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Два дома повреждены в Раменском горокруге после атаки БПЛА, 13 человек из пострадавших квартир находятся в ПВР, сообщили в администрации городского округа."В Раменском муниципальном округе пострадали два дома в результате попадания сбитых БПЛА: город Раменское, улица Северное шоссе, дом 6. Повреждены семь квартир на 21 и 22 этажах. Пожарные расчеты, скорая и МКУ "Рамспас и ПЧС" находятся на месте", - отмечается в Telegram-канале администрации округа.Согласно сообщению, тринадцать человек из пострадавших квартир находятся в пункте временного размещения. Пострадавших среди них нет, от госпитализации жильцы отказались.Отмечается, что в селе Софьино, КП "Высокий берег", дом 148 в результате попадания обломков произошло возгорание крыши. На месте работают службы, пожар локализуется. Собственница не пострадала.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html

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атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, раменское