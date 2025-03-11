https://ria.ru/20250311/bpla-2004236596.html

В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек

В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025

В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек

Один мужчина погиб после атаки БПЛА в Домодедово, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:13:00+03:00

2025-03-11T09:13:00+03:00

2025-03-11T09:33:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

мираторг

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб после атаки БПЛА в Домодедово, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Домодедово. Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии — идет операция, добавил губернатор.По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html

московская область (подмосковье)

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атака беспилотников на москву и подмосковье, московская область (подмосковье), андрей воробьев, домодедово (аэропорт), мираторг, происшествия