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В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025
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09:13 11.03.2025 (обновлено: 09:33 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004236596.html
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек
Один мужчина погиб после атаки БПЛА в Домодедово, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:13:00+03:00
2025-03-11T09:33:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
мираторг
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб после атаки БПЛА в Домодедово, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Домодедово. Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии — идет операция, добавил губернатор.По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html
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атака беспилотников на москву и подмосковье, московская область (подмосковье), андрей воробьев, домодедово (аэропорт), мираторг, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Мираторг, Происшествия
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек

В Домодедово после атаки БПЛА погиб мужчина, еще трое пострадали

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара БПЛА в Домодедово
Последствия удара БПЛА в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара БПЛА в Домодедово
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб после атаки БПЛА в Домодедово, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Домодедово. Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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08:11
От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.
Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии — идет операция, добавил губернатор.
По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.
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Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)МираторгПроисшествия
 
 
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